Блогеров в Узбекистане арестовали за обсуждение школьной формы?

Арестованные в РУз более десятка блогеров обсуждали введение в стране единой школьной формы, говоря о том, что она лишает мусульманок права на ношение хиджаба.

В конце августа по Узбекистану прошла волна арестов блогеров, освещающих религиозные и политические вопросы. Их родственники и соратники, опрошенные Ц-1, рассказали о возможных причинах произошедшего.

По их словам, роковой темой для арестованных стало обсуждение постановления Кабинета министров Узбекистана от 15 августа № 666 «О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений».

В узбекском сегменте соцсетей документ вызвал активное обсуждение.

Задержанные блогеры писали в едином ключе, что постановление, устанавливающее единый стандарт школьной формы, не предусматривает право девочек-мусульманок носить хиджаб.

Сразу стоит отметить, что задержанные – не блогеры в классическом понимании слова. Скорее, их можно назвать пользователями социальных сетей с гражданской позицией, позволяющих себе обсуждение религиозно-просветительских и общественно-политических вопросов.

В конце августа около десятка блогеров задержали. Некоторых из них отпустили, как, например, Искандера Садирова, после профилактической беседы и написания расписки об обещании не контактировать с членами запрещенных религиозных организаций.

А вот Адхама Олимова, пишущего под псевдонимом Мусанниф Адхам, и Зиедуллу Кабирова (Зиевуддин Рахим) взяли под административный арест и оштрафовали.

Правительство не учло хиджаб…

Один из единомышленников арестованных блогеров, из соображений безопасности пожелавший остаться инкогнито, в разговоре с корреспондентом Ц-1 подтвердил, что массовое задержание блогеров связано с постановлением № 666.

«Многие считают, что постановление № 666, по сути, антиконституционно. Все задержанные блогеры известны тем, что пишут на религиозно-просветительские темы. Они хотят, чтобы в Узбекистане соблюдались законы, гарантирующие права верующих», – говорит он.

По его словам, самыми авторитетными из блогеров являются Мусанниф Адхам и Зиевуддин Рахим, которые призывали лишь к соблюдению законов в Узбекистане и не озвучивали каких-либо антиконституционных идей.

«У них большая аудитория. Они заслужили уважение многих верующих. Они не стараются кому-то поддакивать, что не нравится официальному духовенству, которое во всем хочет угодить правительству», – говорит он.

Массовое задержание блогеров, по его мнению, – это пример того, как каримовская государственная машина по инерции обходится со свободой слова. Власти таким образом хотят припугнуть говорливых граждан.

Но своими действиями они нарушают Закон о милиции, когда задерживают граждан без объяснения причины, не представившись и не представив необходимых документов для обыска, продолжает собеседник Ц-1.

Подобно Северной Корее

Один из активных пользователей узбекского сегмента Facebook под именем Акмал Андижоний, открыто выступающий против арестов блогеров, подтвердил Ц-1, что задержанных объединял вопрос школьной формы.

«По моим собственным наблюдениям, задержанные были против единой школьной формы, что противоречило свободе верований, установленной в Конституции Узбекистана», – заявил он.

По его словам, блогеры защищали конституционные права девочек из мусульманских семей носить хиджаб как часть школьной формы.

«Наблюдая за деятельностью задержанных блогеров, могу сказать, что они лишь призывали уважать законы Узбекистана.

Правительство не готово к свободе слова! Это наша проблема. Пока государство не обеспечивает базовые права человека, оно будет закрытым, подобным Северной Корее», – заключил он.