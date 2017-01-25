Богатым иностранцам и иногородним откроют прописку в Ташкенте

«Цена» столичной регистрации для жителей регионов Узбекистана – покупка квартиры за 44 тысячи долларов, для иностранцев – за 100 тысяч.

В Узбекистане предлагают разрешить иногородним и иностранным гражданам приобретать жилье в Ташкенте и Ташкентской области.

Однако о полномасштабной либерализации получения столичной прописки пока речь не идет.

Хочешь прописку – купи квартиру

Авторы проекта государственной программы «Год диалога с народом и интересов населения» предложили открыть прописку для иногородних граждан при условии покупки жилья на первичном рынке стоимостью от 2000 минимальных заработных плат, что составляет 299,5 млн сумов, или почти 44 тысячи долларов по черному курсу.

Покупателю придется уплатить государственную пошлину в размере от 5 до 10% от стоимости недвижимости (еще 2,2 – 4,4 тысячи долларов).

Иностранцы вправе рассчитывать на постоянную регистрацию в Ташкенте в случае приобретения нового элитного жилья стоимостью от 100 тысяч долларов.

К примеру, 4-комнатная квартира площадью 135 квадратных метров в Яккасарайском районе стоит 100 тысяч долларов. В Мирабадском районе подобная квартира оценивается уже в 150 тысяч долларов.

Ц-1 ранее писал о запрете продажи жилой недвижимости в Ташкенте иногородним и иностранным гражданам.

Для столичных жителей, желающих приобрести недвижимость в регионах Узбекистана, подобных ограничений нет.

Закрытый город Ташкент

Ужесточение регистрации граждан в столице произошло после терактов 1999 года. Тогда прибывшие из провинции экстремисты устроили теракты в различных частях Ташкента.

Позже закрытая прописка стала барьером на пути экономической миграции. Социально-экономическая ситуация в Ташкенте на порядок лучше, чем в провинции.

В столице Узбекистана зарплаты выше по сравнению с Самаркандом или Навои. В отличие от регионов столичные жители обеспечиваются бесперебойным газоснабжением, электроэнергией, квалифицированной медицинской помощью.

Официально трудоустроиться в Ташкенте могут только жители столицы, а также иногородние чиновники, силовики и работники госкомпаний.

Иностранные граждане также имеют право легально работать в Ташкенте. Для этого работодатель подает соответствующее заявление в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Инициатива авторов не предполагает массового переселения иногородних граждан в Ташкент.

Рядовым узбекистанцам с зарплатой в 500 тысяч сумов в месяц попасть в Ташкент будет сложно.

Предложение авторов проекта может помочь привлечь в госбюджет больше поступлений в виде пошлин на покупку недвижимости и стимулировать рынок продаж жилья в пустующих элитных новостройках.