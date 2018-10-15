Будет ли Генпрокуратура РУз расследовать разжигание национальной розни?

Генпрокуратура Узбекистана не реагирует на заявление русскоязычной жительницы Ташкента, пострадавшей от националистической выходки ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева.

Татьяна Закирова, 59-летняя жительница Ташкента, в интервью Ц-1 рассказывает, что спустя почти две недели с подачи заявления в Генеральную прокуратуру Узбекистана она не получила никаких сигналов от надзорного органа о рассмотрении ее жалобы.

По ее словам, неделю назад, 8 октября, с ней связался представитель участкового отделения милиции, расположенного на квартале Ц-4 в Ташкенте, и попросил прийти и написать объяснительную.

«Я возразила ему, – говорит Закирова, – почему я должна объясняться, я ничего предосудительного не совершала, а стала жертвой оскорбления на национальной почве – в Генпрокуратуре есть мое заявление».

Тогда представитель милиции, имени которого Татьяна на запомнила, попросил о встрече. Она предложила встретиться после 16 часов, когда привезет со спортивных секций своих внуков, но милиционер больше не перезванивал.

В четверг, 11 октября, Закировой позвонили из Народной приемной президента Узбекистана, куда она также подала жалобу.

Позвонившая девушка поинтересовалась, есть ли сдвиги в ее деле.

Закирова рассказала лишь о звонке из милиции и затем задала вопрос: «Зачем вы переслали мое заявление в МВД? Ведь тут речь идет не о хулиганском поступке, а о национализме высокопоставленного чиновника, и это относится к области государственной политики…»

Встреча с ректором…

В середине августа этого года Татьяна Закирова случайно столкнулась с Шерзодом Кудратходжаевым, ректором открывшегося в 2018 году в Ташкенте, на квартале Ц-5, Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

Закирова как активистка столичного квартала Ц-5, где она проживает, хотела обсудить с хокимом Юнусабадского района, присутствовавшим на месте, ситуацию со стройкой в жилых дворах. В это время неизвестный ей мужчина подошел и начал говорить на узбекском языке.

Будучи русскоязычной, Закирова попросила мужчину перейти на русский, чтобы она понимала, о чем идет речь, когда он в грубой форме начал требовать от нее говорить по-узбекски…

На слова женщины, что она будет жаловаться, он посоветовал ей жаловаться Путину, президенту России.

Инцидент далее снимался на видео, которое в сентябре попало в Сеть. В видеозаписи можно видеть, как с маской презрения мужчина, которым оказался ректор Шерзод Кудратходжаев, говорит женщине: «Бл.дь, учи узбекский». А затем стыдит ее: «60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят (позор, позор)».

Отдельный случай или госполитика РУз?

Произошедшее, по словам Татьяны Закировой, никогда ранее не подвергавшейся в Узбекистане оскорблению на национальной почве, шокировало ее и сказалось на ее здоровье.

«Я не смогла выучить узбекский язык, так как долгие годы ухаживала за больными родителями, своими и моего мужа, затем пошли внуки, я все время была занята своей семьей и не нашла времени на курсы, на уроки узбекского языка…» – объясняется женщина.

Но, по словам Закировой, тот факт, что ее оскорбил высокопоставленный чиновник (ранее Кудратходжаев работал в пресс-службе президента РУз, в Центризбиркоме, теперь он является руководителем высшего учебного заведения. – Прим. Ц-1), заставляет ее убедиться, что это был частный случай, за который человек понесет наказание, а не государственная политика Узбекистана.

До сих пор ни один представитель власти Узбекистана не отреагировал на инцидент, не дал ему оценку и не сформулировал позицию государства на случившееся: не было сказано, что это неприемлемое поведение, тем более для ректора вуза, и не имеет ничего общего с политикой страны и позицией ее высшего руководства.