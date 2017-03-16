Бухара меняет облик – первые жертвы: деревья

Президент Узбекистана во время мартовского визита в Бухару одобрил ряд градостроительных проектов – работы уже начались, а часть городской рощи уже вырублена.

Шавкат Мирзиёев 10–11 марта совершил первый визит в новой президентской должности в Бухарскую область страны.

Во время пребывания в Бухаре он ознакомился с градостроительными проектами, которые призваны обновить внешний облик Бухары и привлечь к нему новые туристические потоки.

Согласно одобренным главой государства проектам, значительные изменения коснутся четырех улиц Бухары: А. Гиждувони, Б. Накшбанда, Ибн Сины и Навои.

Здесь в ближайшие пять лет должны вырасти 57 жилых домов в пять, шесть и семь этажей.

Будет спортивный комплекс

Определенные изменения коснутся и территории вдоль улицы, которая теперь будет носить имя Ислама Каримова.

Как рассказали в областном управлении архитектуры и строительства, ее протяженность – 5,8 км от улицы Абдулхолика Гиждувони до пересечения улиц Узбекистон Мустакиллиги и Пиридастгир (по прямой от резиденции президента до перекрестка, на котором находится отделение паспортного стола).

«Проектом, с которым мы ознакомили президента страны, предусмотрено изменение облика этой улицы в течение ближайших трех лет, – рассказал главный архитектор области Зухриддин Мухиддинов. – Рядом с комплексом «Древняя и вечная Бухара» появится Дворец бракосочетания, сюда же из парка культуры и отдыха «Истирохат» будет перемещена площадь Памяти. Кроме того, на этой улице уже в следующем году появится универсальный спортивный комплекс, один из лучших в Центральной Азии».

В этом комплексе, который расположится на месте бывшего хлопкоочистительного завода, будут проводиться соревнования по 15 видам спорта.

Он будет оборудован летними и зимними спортивными площадками, тремя бассейнами, теннисным кортом, а зал сможет вместить одновременно 3500 зрителей.

Появится и туристический городок

В целях развития туристической сферы и привлечения в область большего числа туристов на площади в десять гектаров вырастет туристический городок, где будет предусмотрено все, что могло бы способствовать продуктивному отдыху гостей Бухары.

Городок расположится напротив цитадели Арк, здесь будут гостиницы, развлекательные центры, кафе и многое другое.

По словам Мухиддинова, в скором времени специалисты приступят к разработке концепции проекта, к которому будут привлечены иностранные консультанты.

Изменения коснутся и исторической части города, где появится квартал ремесленников, состоящий из двухэтажных домов с традиционными ремесленными мастерскими, и дорожной инфраструктуры.

А все началось еще до Мирзиёева

Стоит отметить, что вводить изменения в дорожную инфраструктуру в Бухаре начали незадолго до приезда президента.

Буквально за неделю до этого с карты Бухары исчезла последняя зеленая аллея, на месте которой теперь будет широкополосная автомагистраль. Автодорожники уже приступили к асфальтированию этого участка.

По данным областного управления архитектуры и строительства, это будет дорога с односторонним движением протяженностью 400 метров. Она соединит улицы И. Каримова и Навои по направлению от бывшего кинотеатра «Бахор», через школу № 2, между стадионом «Бухоро» и областным хокимиятом.

В перспективе изменится и улица имени Хамзы, которая станет двусторонней и позволит снизить нагрузку на центральную автодорогу, пролегающую вдоль рынка «Дилькушо» (крытый рынок), за счет ее соединения с улицей М. Икбола в районе гостиницы «Зарафшан».

Части рощи уже нет

В целях реализации этого дорожно-строительного проекта вырублена и часть рощи у здания областной администрации, невзирая на то, что после введения в эксплуатацию этой дороги стадион будет окружать не зеленая зона, а плотная транспортная развязка.

Действия градостроителей вызвали неоднозначную реакцию участников бухарских групп в социальных сетях.

Одни согласны с мнением, что это наиболее подходящий вариант для разгрузки центральной автомагистрали, другие – тешат себя приятными воспоминаниями. Третьи – глубоко сожалеют об исчезнувшем месте в городе, где можно было укрыться от палящего солнца в летний зной.

Не согласен с этим проектом и частный архитектор Зоиршо Клычев, который считает аксиомой то, что вокруг стадиона должна быть зеленая парковая зона.

В интервью Ц-1 он выразил уверенность в том, что разгрузить центральную улицу можно было, не жертвуя зелеными насаждениями, которые в природно-климатических условиях Бухары – на вес золота. Стоило всего лишь следовать генплану и открыть закрытые участки центральных дорог.