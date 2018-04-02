Бухарская ННО получила регистрацию после публикации на Ц-1

Благотворительная ННО в Бухаре «Мехридарё», обучающая девушек и женщин профессии визажиста и парикмахера, получила регистрацию при областном управлении юстиции.

Министерство юстиции Узбекистана отреагировало на публикацию Ц-1 от 20 марта об отказе в регистрации в Бухаре благотворительной ННО «Мехридарё».

Уже 26 марта активисты организации во главе с ее лидером – Дильдорой Назаровой получили свидетельство о регистрации.

Как рассказали активистки, на следующий день после выхода материала Ц-1 «Почему в Бухаре не регистрируют благотворительную ННО», им позвонили из Ташкента, поблагодарили за благородную инициативу, уточнили некоторые детали и пообещали содействие в решении проблемы.

«23 марта нас вызвали в областное управление, попросили необходимые документы, а 26-го уже вручили свидетельство о регистрации ННО «Мехридарё», – рассказывает активистка Нигина Саидова.

Как сообщили корреспонденту Ц-1 в областном управлении юстиции, регистрация была осуществлена после ряда исправлений и консультаций.

«Теперь ННО может осуществлять свою деятельность на законных основаниях», – сообщили в ведомстве.

По мнению директора Бухарского гуманитарного правового центра, координатора Центральноазиатской сети по защите правозащитников Шухрата Ганиева, механизм обратной связи в данном случае сработал.

«Сам факт того, что вышедший в печать материал привлек внимание Министерства юстиции, и в течение нескольких дней вопрос был решен в рамках закона, говорит о том, что в стране реально начались системные изменения», – констатирует Ганиев.

Он выражает надежду, что в скором времени гражданский сектор приобретет свое достойное место в жизни общества и станет настоящим социальным партнером власти.

Что же дальше?

По словам руководителя ННО Дильдоры Назаровой, после регистрации перед ними открылись расширенные возможности, и волонтеры рассчитывают увеличить масштабы благотворительной деятельности.

«Нам бы очень хотелось организовать школу, где бы девочки из малообеспеченных семей могли получить профессию, например стилиста, визажиста, косметолога. Здесь они бы изучали иностранные языки. И уже готовых специалистов – обеспечивать работой», – делится планами Дильдора.

Назарова надеется, что так они смогут уберечь от опасности хоть какое-то количество потенциальных жертв, которыми чаще всего становятся члены малоимущих семей, и выражает благодарность всем, кто оказал содействие в решении вопроса с регистрацией организации.

7 марта управление юстиции Бухарской области отказало в регистрации ННО «Мехридарё», сославшись, что в предоставленном уставе организации не предусмотрены пункты об имущественных претензиях и взаиморасчетах в случае роспуска организации, а пункты о выходе из членства нечетко оговорены.

Активисты во главе с Назаровой собирались обжаловать действия чиновников в вышестоящих инстанциях и были готовы начать кампанию по сбору большего количества подписей для повторной подачи заявления на регистрацию.

Однако эти действия не понадобились. Отныне ННО «Мехридарё» – официально зарегистрированная организация.