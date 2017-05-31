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    Бухарский сенатор стал президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации

    Директор международного аэропорта «Бухара», член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Тахир Бахранов избран президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации СНГ.

    Директор аэропорта "Бухара" Тахир Бахранов; официальное фото
    Директор аэропорта «Бухара» Тахир Бахранов; официальное фото

    24–25 мая в столице России прошла 51-я Московская международная конференция «Современные аэропорты и новейшие тенденции их развития», организованная Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации – крупнейшей и престижной организацией в области авиации в СНГ.

    В рамках мероприятия состоялось годовое отчетно-выборное собрание членов ассоциации, на котором был избран новый председательствующий состав.

    Ее президентом стал директор ГУП «Международный аэропорт «Бухара» Тахир Бахранов.

    В ходе конференции были подведены и итоги ежегодного конкурса «Лучший аэропорт года стран – участниц СНГ».

    Как сообщили в администрации аэропорта, воздушная гавань Бухары получила диплом и кубок за первое место в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта».

    Оргкомитет оценивал участников по достижениям в развитии материально-технической базы, повышении качества обслуживания пассажиров, обеспечении безопасности полетов и другим критериям. Лауреатами конкурса в различных номинациях стали свыше двадцати аэропортов.

    По словам бухарского тележурналиста Обида Шабанова, освещавшего работу конференции для местного телеканала, Бахранов выступил на конференции с докладом, где рассказал о динамике развития Бухарского аэропорта, мерах, принятых по повышению качества обслуживания пассажиров, среди которых огромное число туристов.

    Статус «международного» Бухарский аэропорт получил в 1999 году. Но нарастающий объем пассажирских перевозок со временем перестал удовлетворять статусные требования.

    В 2011 году при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов был построен новый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

    А в 2016-м был получен сертификат ISO 9001:2015 Международной ассоциации «Русский Регистр».

    Сегодня Бухарский аэропорт имеет возможность принимать такие воздушные суда, как Boeing 747/757/767/777/787 Drimliner, А-310/320/321, Ан-124 «Руслан» и другие.

    На сегодняшний день он четырежды становился «Лучшим аэропортом стран СНГ», трижды – «Динамично развивающимся аэропортом» и дважды – «Перспективно развивающимся».

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Узбекистан
    Теги: ассоциация "Аэропорт" аэропорт "Бухара" Бухара Тахир Бахранов Узбекистан
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