Бухарский сенатор стал президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации

Директор международного аэропорта «Бухара», член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Тахир Бахранов избран президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации СНГ.

24–25 мая в столице России прошла 51-я Московская международная конференция «Современные аэропорты и новейшие тенденции их развития», организованная Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации – крупнейшей и престижной организацией в области авиации в СНГ.

В рамках мероприятия состоялось годовое отчетно-выборное собрание членов ассоциации, на котором был избран новый председательствующий состав.

Ее президентом стал директор ГУП «Международный аэропорт «Бухара» Тахир Бахранов.

В ходе конференции были подведены и итоги ежегодного конкурса «Лучший аэропорт года стран – участниц СНГ».

Как сообщили в администрации аэропорта, воздушная гавань Бухары получила диплом и кубок за первое место в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта».

Оргкомитет оценивал участников по достижениям в развитии материально-технической базы, повышении качества обслуживания пассажиров, обеспечении безопасности полетов и другим критериям. Лауреатами конкурса в различных номинациях стали свыше двадцати аэропортов.

По словам бухарского тележурналиста Обида Шабанова, освещавшего работу конференции для местного телеканала, Бахранов выступил на конференции с докладом, где рассказал о динамике развития Бухарского аэропорта, мерах, принятых по повышению качества обслуживания пассажиров, среди которых огромное число туристов.

Статус «международного» Бухарский аэропорт получил в 1999 году. Но нарастающий объем пассажирских перевозок со временем перестал удовлетворять статусные требования.

В 2011 году при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов был построен новый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

А в 2016-м был получен сертификат ISO 9001:2015 Международной ассоциации «Русский Регистр».

Сегодня Бухарский аэропорт имеет возможность принимать такие воздушные суда, как Boeing 747/757/767/777/787 Drimliner, А-310/320/321, Ан-124 «Руслан» и другие.

На сегодняшний день он четырежды становился «Лучшим аэропортом стран СНГ», трижды – «Динамично развивающимся аэропортом» и дважды – «Перспективно развивающимся».