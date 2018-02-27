Бухару затопило ливневым дождем

В очередной раз подтопило один из символов Бухары – знаменитый Чор-Минор. Под водой оказался весь город: в отсутствие ливневых стоков улицы снова не справились с дождем.

Дождь в Бухаре с различной интенсивностью лил трое суток. Но пик активности непогоды пришелся на первый день недели – 26 февраля.

Ливень зарядил ранним утром. И уже в первой половине дня в Сети стали появляться фотографии затопленных автодорог, по которым с трудом пробирается транспорт.

На одном из снимков запечатлены мусоровозы, застрявшие в грязи посреди двора жилых многоэтажек. На другом – легковушка посреди домов частного сектора.

Непогода также стала причиной отключения электроэнергии в нескольких районах города. Целый день провели без света жители домов на улицах Алпомыш, Т. Фарогий и проспекте Навои.

В результате подмыва грунта у одной из школ поселка Геофизиков рухнули электростолбы. Фотографии лежащих на мокрой земле проводов опубликованы в Сети очевидцами.



Ливневые стоки заменили бутафорией

О проблемах транспортной инфраструктуры в Бухаре Ц-1 уже говорил ранее. Тогда отмечалось, что в городе наблюдается целый ряд недоработок в данной системе.

Транспортные проблемы усугубляются и становятся более явными в непогоду, что подтвердилось и в этот раз: улицы города не справились с дождем.

Причина тому – отсутствие системы ливневых стоков, которую современные градостроители упразднили в процессе ремонта и расширения дорог.

Сегодня ее имитируют бутафорные лотки. Вопреки здравому смыслу они не отводят воду в коллекторы, а наоборот, блокируют ее на дорогах, переливают на тротуары. В один из таких лотков в понедельник угодила легковушка.

Исторический памятник вновь под водой

С отсутствием ливневых стоков также связано и регулярное подтопление древних памятников Бухары. Ровно год назад Ц-1 писал, что в результате непрерывных дождей, шедших несколько дней, окруженным водой оказалось здание медресе Чор-Минор – одного из символов Бухары.

В подобном состоянии оно находилось несколько дней, пока не удалось восстановить работоспособность насосного оборудования.

Однако ситуация повторяется после каждого дождя. Не стал исключением и этот раз.

Мирзиёев приехал не в то время

Пользователи в социальных сетях вспоминают, как неделю назад Бухару посетил президент страны Шавкат Мирзиёев. Они высказываются, что он для своей поездки выбрал не то время, а чиновники не показали ему истинных проблем в регионе.

К подобному мнению пришел и корреспондент агентства новостей «Подробно.uz», выразивший сожаление, что глава государства не увидел этот «большой бухарский потоп».

«Был бы тогда дождь, возможно, уже сегодня начали бы решать проблему. С сожалением приходится констатировать, что без «напутствия» сверху чиновники не научились решать текущие проблемы самостоятельно», – отмечается в статье.

Между тем синоптики прогнозируют приближение в начале марта влажных и теплых воздушных масс с районов Каспийского моря, а вместе с ними в регион придут очередные дожди.