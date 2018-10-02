Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Бывшие политзаключенные РУз готовят коллективный иск

    Группа политузников Узбекистана, вышедших на свободу после смерти Ислама Каримова, собирается подать коллективный иск с требованием реабилитации.

    Шествие и митинг КПРФ в честь 95-летия Октябрьской революции
    «Свободу политзаключенным!»; фото: РИА «Новости»

    Агзам Тургунов, глава правозащитной организации «Мазлум», вышедший на свободу в 2017 году после девяти лет заключения в узбекистанской тюрьме, рассказал Ц-1 о подготовке коллективного иска группы бывших политзаключенных с требованием пересмотреть их дела.

    «Пока в индивидуальном порядке никому не удалось добиться реабилитации. Подача коллективного иска покажет, что мы намерены идти до конца. Мы привлечем прессу, правозащитные организации, посольства», – делится планами Тургунов.

    По его словам, предварительное согласие на участие в этой инициативе дали: нефтяник и депутат Верховного совета Узбекистана Самандар Куканов, джизакский правозащитник Азам Фармонов, журналист Дильмурод Саид, бизнесмен, основатель первого в Узбекистане частного банка Рустам Усманов и другие.

    agzam-turgunov-posle-kolonii
    Агзам Тургунов выходит на свободу в 2017 году после ареста в 2008-м; фото: Общество «Эзгулик»

    Из-за неснятых судимостей бывшие политузники не могут работать, заниматься помощью людям: они сами в подвешенном состоянии.

    Ранее, как рассказывает Тургунов, каждый из бывших политузников пытался жаловаться в различные структуры и писать заявления о пересмотре дела, но безуспешно.

    Эркин Мусаев, экс-глава проекта представительства ООН в Узбекистане «Управление границами в ЦА» вышел на свободу в августе 2017 года после 11-летнего заключения.

    erkin-musaev
    Эркин Мусаев провел в тюрьме Узбекистана 11 лет; архивное фото

    Мусаев пытался подать в Верховный суд РУз заявление о пересмотре дела. После отказа бывший военный писал жалобы. В итоге претензии Мусаева попадали в местное РОВД, где от него требовали прекратить жаловаться.

    Не смог добиться реабилитации и политзаключенный Самандар Куканов, который освободился из тюрьмы в ноябре 2016 года после 24 лет, проведенных за решеткой.

    samandar-kukanov
    Самандар Куканов на свободе; фото: открытый источник

    Но Самандару отказали в реабилитации по причине того, что его документы были уничтожены в 2017 году, хотя должны храниться в архиве больше 70 лет.

    Еще в мае этого года судья Ташкентского областного суда, изучив дело Куканова, сказал, что в его деле нет состава преступления.

    «Отец будет опротестовывать уничтожение уголовного дела», – рассказал Ц-1 сын экс-политзаключенного Сардор Куканов.

    Подали заявления в Верховный суд и другие бывшие политзаключенные: правозащитник Ганихон Маматхонов, журналист Салиджон Абдурахманов. Но пока никому из них не удалось завершить процесс реабилитации.

     

    ganihon-mamathanov2
    Ганихон Маматхонов выходит из колонии в Карши; фото: «Эзгулик»

    «Я все время болею: астма, давление, ревматизм, – говорит Ганихон Маматхонов Ц-1. – Даже из дома трудно выйти. Боюсь умереть, так и не закончив свои дела и не добившись реабилитации».

    На работу – под присмотром

    Политзаключенные, опрошенные Ц-1, говорят, что самая большая проблема – трудоустройство и лечение.

    Эркин Мусаев рассказал, что вынужден работать неофициально, чтобы хоть как-то заработать деньги.

    «К сожалению, и государственные, и частные структуры боятся принять меня в штат из-за постоянного контроля сотрудников МВД. Куда бы я ни устроился, они приходят и спрашивают обо мне», – жалуется Мусаев.

    salidzhon-abdurahmanov1
    Журналист Салиджон Абдурахманов провел в неволе почти 10 лет — с 2008 по 2017 год; фото: Ц-1

    По его словам, руководитель частной фирмы попросил его уволиться три недели назад после визита сотрудников органов внутренних дел.

    Проблему трудоустройства оригинально решил Азам Фармонов.

    Правозащитник из Джизака взял в аренду семь гектаров земли и выращивает на поле овощи и бахчевые. В этом году Фармонов продавал дыни на рынке в Ташкенте.

    azam-farmonov-s-semej
    Азам Фармонов после освобождения с семьей в Джизаке; фото: Ц-1

    Большинство бывших политузников – теперь пенсионеры, которые получают крошечную пенсию в 170–250 тысяч сумов (22–32 доллара США).

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: политзаключенные Узбекистана права человека в Узбекистане Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Арест активиста-депутата в Намангане: случайность или данность?

    Член УзЛиДеП и депутат Наманганского областного совета депутатов Олимджан Тухтаназаров не боялся защищать диссидентов и идти против местных властей – теперь он арестован.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Права человека

    Арест активиста-депутата в Намангане: случайность или данность?

    Член УзЛиДеП и депутат Наманганского областного совета депутатов Олимджан Тухтаназаров не боялся защищать диссидентов и идти против местных властей – теперь он арестован.

    Узбекистан
    Права человека

    Татьяна Закирова подает жалобу в Генпрокуратуру РУз против Шерзода Кудратходжаева

    Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз, готовит жалобу в Генпрокуратуру страны.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa