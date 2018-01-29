C младенцем с иголками из Ферганы — «все слава Аллаху»

11-месячный Азизбек Абдумаджидов, в теле которого обнаружили 16 иголок и проволоку, остается в больнице в Ташкенте, и, по словам его отца, с ним все хорошо.

Шухрат Абдумаджидов, житель Ташлакского района Ферганской области, – отец малыша, чья история шокировала людей не только в Узбекистане, но и за его пределами.

В минувшие выходные Шухрат непрерывно находился в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте (больнице № 16), где с 17 января на лечении и в ожидании новой операции находится его 11-месячный сын Азизбек.

Худощавый 30-летний мужчина, зарабатывающий на хлеб в России, робко решается говорить с журналистом. На вопрос, как самочувствие его сына, он отвечает: «С мальчиком все хорошо, слава Аллаху».

Но в разговор вмешивается его упитанный спутник, который сообщает, что он заместитель прокурора Ташлакского района Ферганской области. Назвать имя и фамилию он категорически отказывается.

«Вы знаете, у нас такое понятие: тайна следствия, – заявил зампрокурора. – Поэтому, пока следствие не закончится, мы запретили Шухрату и его родственникам что-то говорить журналистам».

Затем добавляет, что нужную информацию уже передали местному телеканалу «Ёшлар» для информационной передачи «Давр».

История про то, как из Ферганской области Узбекистана доставили в Ташкент 11-месячного ребенка, в теле которого находилось 16 иголок и проволока, широко нашумела в Узбекистане и за его пределами.

Об этом написали многие издания, прилагая при этом даже рентгеновские снимки. Сообщалось, что мать обратилась к врачам, заметив недомогание малыша: он перестал мочиться и постоянно плакал.

По результатам анализов было установлено, что в теле ребенка более месяца находилось16 швейных иголок. После девятичасовой операции удалось извлечь 13 игл, остальные три будут удалены во время последующей операции.

Известно, что мальчик жил вместе с мамой Шохсанам Болтабаевой и бабушкой на улице Истиклол в махалле «Найман» Ташлакского района Ферганской области.

Мать ребенка в слезах дала интервью Узбекскому телевидению, что не знает, как иголки попали в тело ее мальчика. При этом медики категорически отрицают факт, что он мог их проглотить: пищевод и желудок, наверное, – единственные части тела младенца, в которых не было игл.

Профессор РНЦЭМП Хабибулла Ачилов в интервью УзТВ высказал мнение, что кто-то намеренно вводил иглы в тело ребенка — одну за другой.

По выявленному факту Ташлакская прокуратура возбудила уголовное дело не только из-за иголок в теле малыша, а еще по причине нахождения там кусков проволоки.