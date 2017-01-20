Частное строительство в Ташкенте: сохраняется угроза катастрофы…

В Ташкенте не обратили внимания на информацию о возможности обрушения берегов реки Бурджар. Неужто чиновники так увлеклись виртуальной приемной?

13 декабря прошлого года в Ц-1 вышла статья под названием: «В ташкентскую реку рискует рухнуть сразу несколько предприятий».

В ней рассказывалось о том, что из-за частного строительства жителя города Юрия Югая, который упорно наращивает свой земельный участок за счет реки Бурджар, может произойти настоящая катастрофа.

Увеличение участка происходит за счет укладки на дно реки во время спада воды старых автомобильных шин и бочек с битым бетоном, сверху которых КамАЗами наваливается строительный мусор.

В ноябре прошлого года начался новый этап захвата реки: Югай уложил на дно шины и приготовил бочки. Причем на этот раз почти посередине русла.

Именно это и может привести к катастрофе. Если его план по захвату реки удастся, то по законам физики противоположный обрывистый берег высотой около 12–15 метров окажется подмытым водой и в итоге обрушится… вместе с находящимися там постройками и людьми.

«Никто даже не почесался»

«После выхода статьи я была уверена, что тут же придет какая-то комиссия, которая пресечет это безумство, специально по этому поводу не выходила из дома, но никто даже не почесался», – говорит жительница соседнего дома Валентина Тищенко.

Тищенко не повезло: она проживает в доме № 114 по улице 3-й проезд Бадриддина Хилолий Яккасарайского района, где Югай 12 лет назад купил граничащий с ее территорией дом № 116.

И с тех пор от нового соседа, который, кстати, в купленном доме не живет, у нее одни неприятности.

Достаточно сказать, что «деятельность» по укреплению участка шинами начала осуществляться прямо перед участком Тищенко. В итоге создается впечатление, что Югай как бы окружил ее часть берега Бурджара всяким хламом.

И если дальнейшее «наращивание» мусора будет осуществляться беспрепятственно, – вполне возможно, что напротив дома Тищенко вместо прохладной воды появится новый участок земли с ржавыми хозяйственными постройками.

Поэтому неудивительно, что именно она больше всех жалуется на произвол Югая. Кроме того, от обрушения берегов могут пострадать люди, да и Бурджар, как она говорит, «чисто по-человечески жалко – так над ним еще никто не издевался».

А документы были налицо

Статья вышла больше месяца назад и сопровождалась многочисленными фотографиями, подтверждающими факты варварства.

Также прилагался скан предписания районной прокуратуры, где еще в 2009 году указывалось, что деятельность Югая привела к сужению русла, и давалось указание о том, чтобы беспокойный сосед всё привел в порядок. Что, кстати, сделано так и не было.

Статью, по словам Тищенко, прочитали многие. Однако абсолютно никаких мер принято не было.

И Югай продолжает держать наготове бочки с битым бетоном… Когда окончательно выяснится, что на реку всем наплевать, он наверняка пустит их в дело.

Есть ли в приемных место для СМИ?

В Узбекистане недавно появилась виртуальная приемная президента. По информации, поступающей от правозащитников и простых граждан, здесь решаются многие наболевшие проблемы.

Народная приемная президента, начавшая свою деятельность уже в наступившем году, тоже наверняка эффективно поможет людям.

Но при этом также хотелось, чтобы кто-то (из этих двух приемных или других организаций – не важно) принимал меры и по критическим заметкам в СМИ.

Иначе может возникнуть парадоксальная ситуация: работа по жалобам граждан в президентских приемных ведется, а публикации в прессе – игнорируются.