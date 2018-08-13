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    Чего хотят каракалпакстанцы?

    Прошедшая в Нукусе акция движения «Алга, Каракалпакстан» за конституционные права граждан не последняя – на конец августа запланирована следующая с участием тысячи человек.

    У здания Жокаргы Кенеса в Нукусе в день акции 10 августа 2018 года; фото: предоставлено Ц-1
    У здания Жокаргы Кенеса в Нукусе в день акции 10 августа 2018 года; фото: предоставлено Ц-1

    Аман Сагидуллаев, руководящий из Норвегии движением «Алга, Каракалпакстан» («Вперед, Каракалпакстан»), рассказывает, что акция протеста, состоявшаяся в Нукусе 10 августа, проходила в обстановке повышенной нервозности.

    Из десятков человек, ехавших в столицу Каракалпакстана из разных районов страны, попасть в центр города к расположенному там зданию Верховного совета (Жокаргы Кенес), смогли лишь пятеро.

    Они передали требования сотруднику Верховного совета, не дождавшись приема у председателя ВС Мусы Эрниязова или другого высокопоставленного чиновника страны.

    В течение дня Сагидуллаев получал сообщения от своих соратников, что милиция заполонила весь центр Нукуса, кроме них «на вахте» стояли сотрудники Службы госбезопасности, которые снимали на камеру всех, кто пытался пройти к зданию Верховного совета Каракалпакстана.

    Некоторых участников акции, например, сестер Эльмиру и Замиру из Ходжейлийского района, пострадавших от сноса их жилища, задержали еще при выходе из дома.

    На вопрос, чего добивается их движение, Аман Сагидуллаев отвечает, что они хотят восстановления конституционных прав граждан Каракалпакстана, прав на политическую независимость от Ташкента, а также появления своих партий, своих лидеров и возможности их выборов путем честного голосования.

    В настоящее время, рассказывает Сагидуллаев, в Каракалпакстане, являющемся конституционной республикой, в Верховном совете заседают представители политических партий, созданных в Узбекистане.

    Невозможность независимого управления Каракалпакстаном, продолжает далее Аман, оставляет многолетние вопросы и проблемы, связанные с Аральской экологической катастрофой в Каракалпакстане, болезнями, экономическим кризисом, коррупцией и бесправием граждан республики.

    «Мы готовы говорить с Ташкентом и идти на компромисс», – отвечает Сагидуллаев на вопрос важности для его движения отделения Каракалпакстана от Узбекистана.

    «Неспособность добиться элементарных прав при абсолютной власти в Нукусе Ташкента заставляет нас думать о настоящем суверенитете, но достижение улучшений придало бы больше привлекательности совместной жизни с Узбекистаном», – говорит он.

    31 августа в Нукусе, по словам лидера движения «Алга, Каракалпакстан», состоится еще одна попытка акции протеста. В ней планируется участие порядка тысячи человек.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Алга Аман Сагидуллаев Каракалпакстан
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