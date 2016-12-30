Чего ждет Узбекистан от 2017-го

Среди главных ожиданий узбекистанцев в будущем году – валютная реформа, отмена выездных стикеров и решение проблем энергоснабжения.

Наступающий год в Узбекистане объявлен «Годом диалога с народом и интересов человека».

Впервые за время независимости граждане страны получили шанс быть услышанными. В виртуальную приемную бывшего премьер-министра, а ныне президента поступило около 300 тысяч обращений.

В 2017-м граждане Узбекистана ожидают перемен – Ц-1 попробовал подытожить, каких именно.

Валютная реформа и деноминация

Свободная продажа валюты в Узбекистане запрещена с 2013 года. В стране действует два курса валюты – государственный и рыночный, близкий к реальному.

Жители республики небезосновательно жалуются на отсутствие свободной конвертации, вынужденное нарушение законодательства при покупке иностранной валюты «на улице» для приобретения авиабилетов в Россию.

Клиенты банков сетуют на невозможность получения наличной национальной валюты. При этом на потребительском рынке возникла ситуация, при которой цены за безналичный расчет выше на 10–30%.

Наконец, узбекистанцы просят президента провести деноминацию сума. Средний вес наличности при покупке двухкомнатной квартиры в бюджетной новостройке составляет 240 кг (240 млн сумов при оплате тысячными купюрами)!

Диалог: власть – народ

Избиратели высоко оценили эффективность виртуальной приемной Шавката Мирзиёева. Каждое обращение находило отклик у представителей государственных органов. Не всегда ожидаемый, но все же находило.

За годы правления первого президента Ислама Каримова гражданам Узбекистана ни разу не предлагалось пожаловаться на властные структуры.

Система «народовластия» в стране в течение 25 лет независимости трансформировалась в систему, при которой народ служит интересам власти, а не наоборот.

Шавкат Мирзиёев в канун Дня Конституции призвал чиновников вспомнить, для кого они работают, и поручил внимательно выслушивать чаяния и предложения народа.

Жители Узбекистана с большим воодушевлением ждут открытого разговора с властью в 2017 году.

Отмена выездных стикеров

Узбекистан – одна из двух стран мира (кроме Северной Кореи), где применяется практика выдачи властями гражданам разрешения на выезд за границу.

Петиция узбекского экспата об отмене стикеров, опубликованная на сайте Change.org в октябре, набрала около 2 800 подписей.

Автор Сарвар Абдуллаев справедливо напомнил, что подобные ограничения на выезд сохранились еще с советских времен.

Процедура получения стикеров – унизительная: девушки до 35 лет в обязательном порядке представляют справки об отсутствии ВИЧ и письменно обещают не заниматься проституцией.

Решение проблемы энергоснабжения

Анализ обращений в приемную показал, что одной из самых острых проблем является работа жилищно-коммунальных хозяйств.

По причине изношенности сетей потребители услуг не могут рассчитывать на стабильное тепло, электричество в домах и квартирах.

Регулярные отключения электроэнергии, особенно в заключительном квартале года, наблюдаются даже в Ташкенте. В регионах ситуация с жилищно-коммунальными услугами обстоит гораздо хуже.

Во втором городе Узбекистана Самарканде централизованного отопления вовсе нет. Перебои с газо- и энергоснабжением случаются регулярно. Жители вынужденно используют электронагреватели или самодельные печи.

В Сурхандарьинской области и Ферганской долине такая же ситуация. В отдельных городах горячая вода надолго пропадает во время заморозков.

Жители Узбекистана, в большей степени жители регионов, ждут от 2017 года прогресса в коммунальном хозяйстве страны.

Отмена принудительного хлопкоробства

С наступлением осени работники бюджетных, а иногда частных организаций в добровольно-приказном порядке отправляются на сбор хлопка.

Ежегодно появляются данные, что на хлопок «призывают» врачей и учителей, из-за чего страдают пациенты и ученики. Людей селят в бараках и не предоставляют элементарных условий для гигиены.

Мирзиёев ранее заявил о намерении сократить площади хлопковых полей и сфокусировать усилия государства на обработке сырца, а не его экспорте. Бюджетники ждут от президента завершения многолетней хлопковой лихорадки.

Борьба с бюрократией и коррупцией

Коррупция в Узбекистане – явление глобальное. Молодые специалисты при поступлении на службу в госорганы нередко вынуждены платить «взносы». В крупных медицинских центрах желающие получить должность медсестры платят 500 долларов.

Банковская система поощряет бюрократию и коррупцию. Чтобы открыть конверсионную карту Visa, потребуется несколько раз посетить офис банка в рабочее время, подождать в очереди, оставить подпись под десятком бланков и документов и… заплатить 300 долларов на счет дебетной карты.

Купить больше валюты по госцене тоже можно, заплатив взятку сотруднику банка.

Взятки активно берут и представители силовых ведомств. Например, получить выездной стикер по упрощенной процедуре предлагается за 50 долларов.

Реформа школьного образования

Система образования остро нуждается в реформировании. В 2016 году потребители в социальных сетях часто поднимали вопросы отсутствия учителей в школах и поборов со стороны администрации. Учителя, в свою очередь, жаловались на низкие зарплаты, бюрократическую загруженность и дополнительные обязанности (уборка, ночные дежурства, обход квартир и т. п.).

Родители учеников ждут от президента новые школы и новые порядки. Они обращают внимание на то, что в некоторых классах учатся до 60 человек.

И родители, и учителя выступают за пересмотр деятельности надзорных органов (РайОНО, ГУНО), которые якобы только мешают образовательному процессу.

Бизнес просит не мешать

Предприниматели рассчитывают на либерализацию налогообложения, проведение открытых государственных торгов и тендеров, гарантии государства от произвола силовых структур и внедрения системы отчетности по типу «электронное правительство».

Малый и средний бизнес, выступающий движущей силой потребительского рынка, призывает следовать курсу невмешательства государства в экономику, отменить практику принудительного привлечения бизнеса к благотворительности.

Наконец, бизнесмены просят понизить пошлины на продукцию, не производимую в Узбекистане (бананы, цитрусовые, морепродукты), с целью снижения цен и стимулирования потребительского спроса.

Социальные гарантии

Уходящий 2016 год обнажил хронические болезни системы социальной поддержки населения. Пенсии и стипендии правительство проиндексировало на 15%, однако вслед за этим последовал скачок доллара и подорожание бензина. Это спровоцировало подорожание продуктов и некоторых услуг.

Затем обнаружилась проблема дефицита картофеля, цена на который взлетела от 100% до 300%.

Жители городов и сел ждут от президента социальных гарантий в 2017 году: регулирования цен на продукты первой необходимости, повышения выплат незащищенным слоям населения, оборудования транспорта и админзданий удобствами для инвалидов.

Больше зелени в городах

Процессы урбанизации в крупных городах опережают усилия коммунальных служб по благоустройству и озеленению. При строительстве дорог, мостов, метро только в Ташкенте вырубают сотни деревьев в год.

Городские власти не компенсируют вырубку деревьев новыми насаждениями.

При прокладке линии метро на массиве Юнусабад строители в скором времени снесут парк в районе 12-го квартала. Это единственная зеленая зона в спальном районе Юнусабада, где проживают свыше 50 тысяч человек.

Два новых парка «Локомотив», открытых с 2014 года в Ташкенте, заасфальтированы и лишены зелени. В летние дни отдыхающим просто некуда деваться под палящим солнцем.

Горожане ждут открытия новых парковых зон с деревьями и прудами.