Чем удивила выставка Made in Uzbekistan

На выставке в Ташкенте Made in Uzbekistan можно увидеть решение проблем с электричеством и горячей водой, а также пообщаться с узбекским роботом. Но где же покупатели?

В ташкентском выставочном комплексе «Узэкспоцентр» 7 ноября стартовала выставка достижений отечественной промышленности Made in Uzbekistan.

Торжественное открытие началось с привычных звуков курнаев и сурнаев, разносившихся по всей округе.

Затем слово взял председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, рассказавший о достижениях республики, импортозамещении и конкурентоспособности местной продукции.

Экономия энергии и автономное отопление

Посетители при входе в павильоны сразу же разделялись по интересам. Одних гостей привлекала строительная индустрия, других – бытовая химия. Участники выставки с интересом разглядывали стенды соседей, обменивались визитками.

Самым популярным был стенд с возобновляемыми источниками энергии.

Компания Akfa Lighting представила энергосберегающие люминесцентные лампочки нового поколения. Они оснащены аккумуляторами, которые накапливают энергию, и при отсутствии стационарного света способны автономно работать до четырех часов.

Компания QIE Solar Technology показала систему «солнечного» нагрева воды.

Температура и давление воды в них регулируются специальным датчиком. По словам представителей QIE Solar Technology, солнечные нагреватели на 70% снижают расходы на отопление и горячее водоснабжение в зимний период. Такие системы призваны решить проблему с нехваткой горячей воды в регионах.

Искусственный интеллект из Узбекистана

Но безоговорочным фаворитом выставки стал уникальный для Узбекистана робот с расширенным функционалом вербального общения от Illumination Technology.

Робот по имени Кики любезно отвечал на все вопросы и иронично поддерживал диалог. А когда он не справлялся с вопросом, то предлагал задать его компетентному лицу – представителю организации, который находился рядом.

Изделие узбекистанских инженеров, по их словам, способно развивать искусственный интеллект. Буквально тут же прозвучал вопрос о возрасте, на что робот в образе девушки заявил, что девушкам такие вопросы не задают, и отвел свои голубые «глаза» от собеседника.

Громоздкое оборудование в виде сельхозтехники, конструкций из металла и емкостей для жидкости можно было увидеть снаружи павильона.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат представил казан, в котором в сентябре в Ташкенте приготовили рекордный плов на восемь тонн, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

Широко была представлена текстильная промышленность страны: постельное белье и одежда.

Выставка Made in Uzbekistan продлится до 9 ноября включительно.

Участники надеются заключить выгодные контракты в первую очередь на экспорт продукции.

Но, несмотря на широко представленный ассортимент отечественных товаров, корреспондент Ц-1 так и не заметил иностранных бизнесменов – большинство гостей представляли студенты.