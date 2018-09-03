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    Девушка из Узбекистана пыталась нелегально въехать в Турцию… в чемодане

    Турецкие таможенники задержали 24-летнего гражданина Грузии, пытавшегося провезти в чемодане девушку из РУз.

    Как сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ, через контрольно-пропускной пункт «Сарпи» грузинский турист пытался провезти в чемодане 27-летнюю гражданку Узбекистана. Об этом стало известно 1 сентября.

    Внимание таможенников привлек большой черный чемодан. Молодого человека попросили открыть его и обнаружили девушку, которая хотела нелегально пересечь границу с Турцией после депортации.

    Нарушители задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Темы: Безработица в Узбекистане, Миграция, Узбекистанцы за границей
    Теги: мигранты Турция Узбекистан чемодан
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