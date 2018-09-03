Девушка из Узбекистана пыталась нелегально въехать в Турцию… в чемодане

Турецкие таможенники задержали 24-летнего гражданина Грузии, пытавшегося провезти в чемодане девушку из РУз.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ, через контрольно-пропускной пункт «Сарпи» грузинский турист пытался провезти в чемодане 27-летнюю гражданку Узбекистана. Об этом стало известно 1 сентября.

Внимание таможенников привлек большой черный чемодан. Молодого человека попросили открыть его и обнаружили девушку, которая хотела нелегально пересечь границу с Турцией после депортации.

Нарушители задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.