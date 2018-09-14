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    • Узбекистан

    Черный квадрат – женщины протестуют против насилия

    В Узбекистане активистки устроили в социальных сетях акцию «Мир без женщин». На время они поместили черный квадрат на аватарку как символ борьбы за права женщин.

    Скриншот страницы «Не молчи.Уз» в Фейсбуке
    Скриншот страницы «Не молчи.Уз» в Фейсбуке

    Акция была запущена утром 13 сентября активистками движения «Не молчи.Уз», неформального феминистского сообщества в узбекском сегменте Facebook.

    «Акция направлена на привлечение внимания к теме насилия над женщинами. Сегодня с 8:00 до 21:00 объявляется женское блокирование. Это движение, которое нацелено на то, чтобы показать, каким может быть мир без женщин. Просим заменить свое фото в профиле на черный квадрат, чтобы мужчины недоумевали, куда все женщины делись. Это проект против бытового насилия!» – такими словами сопровождался призыв к акции.

    Накануне этот текст с хештегами #УзбекистанБезНасилия и #FemaleBlackoutUz разлетелся по просторам Сети и вызвал неоднозначную реакцию как среди женщин, так и среди мужчин.

    В акции приняли участие основатель галереи современного искусства Zero Line Белла Сабирова, общественный деятель Евгения Муминова и другие. В знак солидарности женщины опубликовали черный квадрат в социальных сетях. К сожалению, Ц-1 не смог получить их комментарии.

    Администратор сообщества «Не Молчи.Уз» Ирина Матвиенко рассказала Ц-1, что акция в Центральной Азии была запущена при участии международных организаций. Ее цель: привлечь внимание к проблеме бытового насилия, поддержать женщин, столкнувшихся с этим.

    «Черный цвет – знак траура по погибшим от домашнего насилия. Кстати говоря, черный цвет смутил многих подписчиков. Традиционно черный квадрат ставят в случае смерти близких родственников. Кто-то писал, что это неуместно в контексте акции, нужно использовать другой цвет (белый, розовый). Кто-то поддерживал морально, но не менял аватарку, чтобы не пугать подписчиков», – сказала администратор сообщества.

    По словам Матвиенко, были и те, кто открыто высмеивал акцию, пытался превратить все в шутку: мол, это глупо, смешно и бесполезно.

    «Все, как в жизни: люди смеются над жертвами домогательств, говорят «сама виновата», выгуливают «белые пОльта» (я не такая, со мной такого никогда не случится), пишут, что бесполезно обращаться в органы и т. д. Осознанно или неосознанно они обесценивают проблему. При этом могут осуждать педофилов, насильников, унижения и избиения. Но своим обесцениванием, явно или неявно, они формируют благоприятную среду для развития насилия», – добавила Ирина.

    «В то же время было много женщин, которые акцию поддержали. Если хоть кто-то почувствовал от этого поддержку – результат уже есть», – заключила она.

    Что говорили женщины?

    Не все женщины позитивно восприняли эту акцию. Пользователь под именем Anna Segal разместила черный квадрат, но призвала женщин быть смелее, а не ограничиваться подобными постами в Интернете.

    «Если тебя муж мутузит, ну уйди ты от него. Или не хватило развития, чтоб самостоятельно позаботиться о себе? Ставить чёрную аву, чтоб «поддержать». Шта? Может просто удалить свою страницу в таком случае? Так много вопросов и так мало ответов», – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Журналистка и феминистка из Ташкента Луиза Атабаева сказала корреспонденту Ц-1, что солидарна с жертвами домашнего насилия, но черный квадрат не разместила из-за «траурного фона».

    «Я за любой фем-активизм, но именно эта акция немного странная, и вообще – бесполезная. Можно было хотя бы сделать специальную обложку или рамку с конкретным призывом, например, «Мы против насилия над женщинами». А тут непонятный траурный фон», – сказала она.

    Были и те, кто поддержал женщин Узбекистана из соседнего Кыргызстана. Одна из журналисток страны, пожелавшая остаться инкогнито, заявила, что в патриархальном обществе Центральной Азии значимость феминизма не понимают не только мужчины, но и многие женщины.

    «Эта акция – против женского насилия. Некое «женское затмение» в социальных сетях, чтобы знающие люди смогли представить себе мир без женщин, которых винят во всем», – сказала собеседница.

    В подтверждение слов администратора сообщества «Не Молчи.Уз» многие из опрошенных Ц-1 женщин заявили, что солидарны с акцией, но боятся привлекать к себе внимание, опасаясь насмешек и непонимания со стороны общества.

    К сожалению, феминизм и обнажение женских проблем ассоциируются в обществе с маргинальностью. Об этом в частности и говорила известный специалист в области маркетинга из Ташкента, пожелавшая не раскрывать своего имени.

    «Бытовое насилие – это довольно частое явление в семьях Узбекистана. Люди причиняют боль друг другу и молчат об этом, то ли от страха перед обидчиком, то ли опасаясь осуждения общества. Бороться с этим нужно. И здесь, думаю, уместны более радикальные методы (нежели подобные акции). Необходимо вести психологическую поддержку семей, проводить регулярный и независимый мониторинг со стороны правоохранительных органов. Еще важно повышать правовую грамотность женщин с самого раннего возраста.

    Тот месседж, который разошелся по социальным сетям, на мой взгляд, лишь создает иллюзию того, что ведется борьба за права женщин», – сказала она.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека в Узбекистане
    Теги: Домашнее насилие в Узбекистане права женщин в Узбекистане Узбекистан
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