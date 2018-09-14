Черный квадрат – женщины протестуют против насилия

В Узбекистане активистки устроили в социальных сетях акцию «Мир без женщин». На время они поместили черный квадрат на аватарку как символ борьбы за права женщин.

Акция была запущена утром 13 сентября активистками движения «Не молчи.Уз», неформального феминистского сообщества в узбекском сегменте Facebook.

«Акция направлена на привлечение внимания к теме насилия над женщинами. Сегодня с 8:00 до 21:00 объявляется женское блокирование. Это движение, которое нацелено на то, чтобы показать, каким может быть мир без женщин. Просим заменить свое фото в профиле на черный квадрат, чтобы мужчины недоумевали, куда все женщины делись. Это проект против бытового насилия!» – такими словами сопровождался призыв к акции.

Накануне этот текст с хештегами #УзбекистанБезНасилия и #FemaleBlackoutUz разлетелся по просторам Сети и вызвал неоднозначную реакцию как среди женщин, так и среди мужчин.

В акции приняли участие основатель галереи современного искусства Zero Line Белла Сабирова, общественный деятель Евгения Муминова и другие. В знак солидарности женщины опубликовали черный квадрат в социальных сетях. К сожалению, Ц-1 не смог получить их комментарии.

Администратор сообщества «Не Молчи.Уз» Ирина Матвиенко рассказала Ц-1, что акция в Центральной Азии была запущена при участии международных организаций. Ее цель: привлечь внимание к проблеме бытового насилия, поддержать женщин, столкнувшихся с этим.

«Черный цвет – знак траура по погибшим от домашнего насилия. Кстати говоря, черный цвет смутил многих подписчиков. Традиционно черный квадрат ставят в случае смерти близких родственников. Кто-то писал, что это неуместно в контексте акции, нужно использовать другой цвет (белый, розовый). Кто-то поддерживал морально, но не менял аватарку, чтобы не пугать подписчиков», – сказала администратор сообщества.

По словам Матвиенко, были и те, кто открыто высмеивал акцию, пытался превратить все в шутку: мол, это глупо, смешно и бесполезно.

«Все, как в жизни: люди смеются над жертвами домогательств, говорят «сама виновата», выгуливают «белые пОльта» (я не такая, со мной такого никогда не случится), пишут, что бесполезно обращаться в органы и т. д. Осознанно или неосознанно они обесценивают проблему. При этом могут осуждать педофилов, насильников, унижения и избиения. Но своим обесцениванием, явно или неявно, они формируют благоприятную среду для развития насилия», – добавила Ирина.

«В то же время было много женщин, которые акцию поддержали. Если хоть кто-то почувствовал от этого поддержку – результат уже есть», – заключила она.

Что говорили женщины?

Не все женщины позитивно восприняли эту акцию. Пользователь под именем Anna Segal разместила черный квадрат, но призвала женщин быть смелее, а не ограничиваться подобными постами в Интернете.

«Если тебя муж мутузит, ну уйди ты от него. Или не хватило развития, чтоб самостоятельно позаботиться о себе? Ставить чёрную аву, чтоб «поддержать». Шта? Может просто удалить свою страницу в таком случае? Так много вопросов и так мало ответов», – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Журналистка и феминистка из Ташкента Луиза Атабаева сказала корреспонденту Ц-1, что солидарна с жертвами домашнего насилия, но черный квадрат не разместила из-за «траурного фона».

«Я за любой фем-активизм, но именно эта акция немного странная, и вообще – бесполезная. Можно было хотя бы сделать специальную обложку или рамку с конкретным призывом, например, «Мы против насилия над женщинами». А тут непонятный траурный фон», – сказала она.

Были и те, кто поддержал женщин Узбекистана из соседнего Кыргызстана. Одна из журналисток страны, пожелавшая остаться инкогнито, заявила, что в патриархальном обществе Центральной Азии значимость феминизма не понимают не только мужчины, но и многие женщины.

«Эта акция – против женского насилия. Некое «женское затмение» в социальных сетях, чтобы знающие люди смогли представить себе мир без женщин, которых винят во всем», – сказала собеседница.

В подтверждение слов администратора сообщества «Не Молчи.Уз» многие из опрошенных Ц-1 женщин заявили, что солидарны с акцией, но боятся привлекать к себе внимание, опасаясь насмешек и непонимания со стороны общества.

К сожалению, феминизм и обнажение женских проблем ассоциируются в обществе с маргинальностью. Об этом в частности и говорила известный специалист в области маркетинга из Ташкента, пожелавшая не раскрывать своего имени.

«Бытовое насилие – это довольно частое явление в семьях Узбекистана. Люди причиняют боль друг другу и молчат об этом, то ли от страха перед обидчиком, то ли опасаясь осуждения общества. Бороться с этим нужно. И здесь, думаю, уместны более радикальные методы (нежели подобные акции). Необходимо вести психологическую поддержку семей, проводить регулярный и независимый мониторинг со стороны правоохранительных органов. Еще важно повышать правовую грамотность женщин с самого раннего возраста.

Тот месседж, который разошелся по социальным сетям, на мой взгляд, лишь создает иллюзию того, что ведется борьба за права женщин», – сказала она.