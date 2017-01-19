По итогам 2016 года численность населения Узбекистана перевалила за 32 млн человек и составила почти 0,5% населения Земли.

Годовой прирост населения в Узбекистане составил 546 тысяч человек. По росту числа населения в мире Узбекистан занимает место в седьмом десятке, хотя в 2010 году был за пределами первой сотни.

При сохранении этой тенденции численность населения Узбекистана к 2050 году составит 50 млн человек.

Причины демографического роста

По количеству людей Узбекистан является лидером в Центральной Азии, но уступает Афганистану, занимая 42-е место в мире.

На 1 января 2017 года население Узбекистана составила 32,12 млн человек. Городское население незначительно превышает сельское: 50,6% против 49,4%. Масштабных процессов урбанизации не наблюдается.

По итогам 2016 года в стране родились 726,8 тысячи детей. За этот же период зарегистрировано 154,5 тысячи смертей.

Следовательно, коэффициент смертности составляет 4,8 промилле. Превышение показателей рождаемости над смертностью почти в пять раз – главная причина роста населения страны.

При сохранении темпов роста уже к 2050 году население Узбекистана перевалит за 50 млн человек. Однако на эту цифру могут негативно повлиять такие факторы, как миграция, экологическая ситуация, рост числа разводов.

Узбекистан занижает младенческую смертность

По статистике за 2016 год почти 60% людей в Узбекистане умерли вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Каждый сотый ребенок не дожил до года, сообщает Государственный комитет по статистике РУз.

В рейтинге младенческой смертности Организации Объединенных Наций Узбекистан занимает 140-е место из 193 стран, соседствуя с Руандой, Мадагаскаром, Непалом. Как видно из статистики ООН, республика в четыре раза занижает показатели младенческой смертности.

Каждый десятый брак приводит к разводу, причем в Ташкенте этот показатель втрое выше. Небольшое снижение числа заключающихся браков специалисты Госстата отмечают во всех регионах.

Одним из наиболее весомых факторов замедления прироста населения в Узбекистане является миграция.

Главным «импортером» узбекских мигрантов является Россия. По данным Федеральной миграционной службы РФ, в марте 2016 года в России находились 3,8 млн граждан Узбекистана, или 20% трудоспособного населения страны в возрасте 18–60 лет.

Учитывая, что на заработки едут преимущественно мужчины в возрасте 18–30 лет, в России находится 50% молодых людей Узбекистана.

Не стоит забывать про другие направления трудовой миграции: Южную Корею, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и другие страны.

Из трудовых мигрантов – в эмигранты

Как признаются сами трудовые мигранты, они все больше думают над «переездом насовсем». Молодых неженатых мужчин привлекает идея пустить корни на чужбине, чем гастролировать в течение жизни по бесконечным стройкам.

«Я работал в Москве под присмотром соседа, уехавшего из Узбекистана в Россию 10 лет назад. Он сказал мне: «Рамис, ну что ты потерял в Ташкенте? Там не будет хорошей работы и перспектив, если у тебя нет богатых родственников. Всю жизнь будешь работать на стройке. Переезжай в Москву насовсем. Здесь ты найдешь хорошую работу, обустроишься, найдешь жену, а твои дети уже будут настоящими москвичами». Я думаю уехать с концами», – рассказывает 27-летний житель Ташкента Рамис.

«Семейным» трудовым мигрантам гораздо сложнее решиться на эмиграцию. Мужчины с семьями вынуждены ездить на сезонную работу за границу. Хотя это не мешает им жить полноценной жизнью за пределами Родины.

Фактически большинство узбекских эмигрантов так и остаются гражданами Узбекистана, поэтому на официальную демографическую статистику не влияют. Однако стоит приехать в любой районный центр в Узбекистане, чтобы понять масштабы миграции.

В Ферганской долине и ряде регионов на юге Узбекистана многие главы семейств со старшими сыновьями находятся на заработках за границей. Ситуация стала немного выправляться в связи с ужесточением миграционной политики и кризиса в России, однако узбекские мигранты нашли альтернативу – Казахстан, Турцию, Южную Корею, ОАЭ.