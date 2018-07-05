Что меняется в милиции Узбекистана – задержанных женщин раздели догола

Материал «Озодлика» о раздевании догола двух женщин в милиции Каттакургана Самаркандской области рождает вопрос: меняется ли Узбекистан Шавката Мирзиёева?

Сцена, имевшая место, по данным Узбекской службы радио «Свобода» – «Озодлик», 3 июня в управлении внутренних дел города Каттакургана Самаркандской области Узбекистана, со вчерашнего дня – самая обсуждаемая тема в узбекистанской Сети.

В тот день двух женщин задержали по подозрению в краже. Дознание и следственные работы проводились следующим образом: оперативный сотрудник Санат Умаров и его коллеги заставили обеих задержанных под грубые окрики, мат и угрозы изнасилования раздеться догола.

При этом вся сцена записывалась на видео. В кадрах видна одна из женщин. Она стыдливо прикрывает свое тело, умоляет не заставлять снимать нижнее белье, но в ответ слышит мат… Когда она предстала совсем голой, то голос за кадром начал угрожать, что теперь их в таком виде выдворят на улицу.

Как выяснилось позже, обе женщины оказались невиновными – их отпустили, при этом их задержание не было отмечено в журнале УВД, а допрос проводился без оформления протоколов.

Видео из каттакурганской милиции вызвало шквал возмущений в Узбекистане. Власть была вынуждена реагировать.

Генеральная прокуратура Узбекистана сегодня, 5 июля, распространила сообщение, что против оперативного работника Каттакурганского отдела внутренних дел Самаркандской области Саната Умарова возбуждено уголовное дело и он задержан.

Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Сурайе Рахмонова сказала местному изданию xabar.uz: «Этот случай не укладывается в уме. К нему [Санату Умарову] будут приняты самые строгие меры в рамках закона».

Но многие наблюдатели и правозащитники Узбекистана задаются вопросами: «Как часто такое происходит в милиции Узбекистана?», «Почему и после почти двух лет правления в стране нового президента Шавката Мирзиёева такое имеет место?»

Радио «Озодлик» сообщает, что видео в его редакцию было отправлено 4 июля неизвестным сотрудником самаркандской милиции.

Тот, в свою очередь, рассказал, что оно было распространено и гуляло по дивайсам милиционеров и, возможно, других людей намного раньше.

Можно предположить, что подобные унижения и издевательста над женщинами и другими беззащитными гражданами Узбекистана стали нормой для правоохранительных органов страны.

Более того, милиция Узбекистана благодаря современной технике может доставлять себе удовольствие от садистского видео и его распространения неисчислимое количество раз.

Великий русский писатель Федор Достоевский писал, что общество, в котором одна часть людей получает право насилия над другой, – больно, и его неминуемо ждет разложение.

Сцена из каттакурганской милиции – это разложение системы внутренних дел Узбекистана.