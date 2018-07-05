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    Что меняется в милиции Узбекистана – задержанных женщин раздели догола

    Материал «Озодлика» о раздевании догола двух женщин в милиции Каттакургана Самаркандской области рождает вопрос: меняется ли Узбекистан Шавката Мирзиёева?

    Сцена в каттакурганской милиции Самаркандской области РУз; скриншот
    Сцена в каттакурганской милиции Самаркандской области РУз; скриншот

    Сцена, имевшая место, по данным Узбекской службы радио «Свобода» – «Озодлик», 3 июня в управлении внутренних дел города Каттакургана Самаркандской области Узбекистана, со вчерашнего дня – самая обсуждаемая тема в узбекистанской Сети.

    В тот день двух женщин задержали по подозрению в краже. Дознание и следственные работы проводились следующим образом: оперативный сотрудник Санат Умаров и его коллеги заставили обеих задержанных под грубые окрики, мат и угрозы изнасилования раздеться догола.

    При этом вся сцена записывалась на видео. В кадрах видна одна из женщин. Она стыдливо прикрывает свое тело, умоляет не заставлять снимать нижнее белье, но в ответ слышит мат… Когда она предстала совсем голой, то голос за кадром начал угрожать, что теперь их в таком виде выдворят на улицу.

    Как выяснилось позже, обе женщины оказались невиновными – их отпустили, при этом их задержание не было отмечено в журнале УВД, а допрос проводился без оформления протоколов.

    Видео из каттакурганской милиции вызвало шквал возмущений в Узбекистане. Власть была вынуждена реагировать.

    Генеральная прокуратура Узбекистана сегодня, 5 июля, распространила сообщение, что против оперативного работника Каттакурганского отдела внутренних дел Самаркандской области Саната Умарова возбуждено уголовное дело и он задержан.

    Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Сурайе Рахмонова сказала местному изданию xabar.uz: «Этот случай не укладывается в уме. К нему [Санату Умарову] будут приняты самые строгие меры в рамках закона».

    Но многие наблюдатели и правозащитники Узбекистана задаются вопросами: «Как часто такое происходит в милиции Узбекистана?», «Почему и после почти двух лет правления в стране нового президента Шавката Мирзиёева такое имеет место?»

    Радио «Озодлик» сообщает, что видео в его редакцию было отправлено 4 июля неизвестным сотрудником самаркандской милиции.

    Тот, в свою очередь, рассказал, что оно было распространено и гуляло по дивайсам милиционеров и, возможно, других людей намного раньше.

    Можно предположить, что подобные унижения и издевательста над женщинами и другими беззащитными гражданами Узбекистана стали нормой для правоохранительных органов страны.

    Более того, милиция Узбекистана благодаря современной технике может доставлять себе удовольствие от садистского видео и его распространения неисчислимое количество раз.

    Великий русский писатель Федор Достоевский писал, что общество, в котором одна часть людей получает право насилия над другой, – больно, и его неминуемо ждет разложение.

    Сцена из каттакурганской милиции – это разложение системы внутренних дел Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека в Узбекистане
    Теги: Каттакурган милиция в Узбекистане права человека в Узбекистане Самаркандская область
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