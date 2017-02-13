Что мы хотим от власти в Узбекистане?

Центр клеветы и оскорбления представляет Диалог # 4, в котором его участники задаются вопросом: «А чего мы, собственно, хотим от власти в Узбекистане, и стоит ли этого желать?»

Участвуют:

Марьям Ибрагимова

Алексей Улько

Олег Карпов

Марьям Ибрагимова:

Что дальше страну ждет, что мы хотим от власти, от Шавката Мирзиёева, какие у нас есть надежды, какая у нас есть боль?

Олег Карпов:

То, что мы вообще хотим, это тот вопрос, который имеет смысл озвучивать почаще. Что мы, собственно, хотим от власти?

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Алексей Улько:

Я думаю, прежде чем задавать вопрос: «Что мы хотим от власти?», можно задаться вопросом: «А что мы хотим вообще?», и от себя в том числе. И потом, если мы рассматриваем власть как какой-то инструмент, пусть несовершенный, некой реформации, в идеале.

Марьям Ибрагимова:

В идеале, да.

Алексей Улько:

То, наверное, прежде чем от них что-то хотеть, нужно задаться каким-то вопросом. И вот этот самый вопрос нужно сначала сформулировать. В том обществе, в котором нет рефлексии, нет диалогов, нет культуры соглашений, спора, дискуссий и т. д., там дело довольно тяжело идет. Народ, собственно, не привык, во-первых, думать, он не привык ставить вопросы, не привык задаваться вопросами. Я бы хотел начать с этого. Стимулировать какую-то дискуссию. Потом, возможно, выходить на вопросы к власти. Меня власть интересует в последнюю очередь.

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Марьям Ибрагимова:

Либеральная оппозиция верит, что путем реформ можно изменить страну. И поэтому, если Мирзиёев хочет остаться в истории, а не стать вторым Каримовым или вторым Туркменбаши, ему карты в руки. Провести такие реформы экономические, чтобы он вошел в историю и изменил страну. И я очень надеюсь, и очень жду от него этого.

Олег Карпов:

Если честно, мне наплевать вообще на это, что он будет делать. Я уже старый, я помню, как мы жили при Брежневе, при Черненко, при Андропове, Горбачеве, Нишанове, Усманходжаеве, Рашидове и т. д. И большой, принципиальной разницы я между ними не вижу. Так как мы жили при них чуть лучше, чуть хуже, не так чтобы совсем плохо или совсем хорошо. И при Каримове тоже. И мне совершенно до лампочки, что он будет делать. Я и большинство людей приспособятся совершенно к любому руководителю. Как к Сталину и Гитлеру, более или менее. Как к Пол Поту, Мао Цзэдуну и т. д., с большими или меньшими потерями. То, что он будет делать, это его проблемы.

Марьям Ибрагимова:

Я жду от него, что он сломает старую систему.

Олег Карпов:

Да он уже ее сломал.

Марьям Ибрагимова:

Вы жили при разных людях, но система оставалась одной и той же, тоталитарной.

Олег Карпов:

Да, как и тысячу лет назад.

Марьям Ибрагимова:

А я жду, что он эту систему сделает либеральной. Мы от тоталитарного режима наконец не на словах, а на деле двинемся к демократии. Потому что система при всех, кого вы перечислили, и при Каримове продолжая, осталась тоталитарной. У нас никогда не было демократии. Ему сейчас карты в руки – открыть дорогу к демократии. Эту систему нужно сломать и открыть дорогу к демократии.

Олег Карпов:

Я тоже за слом любых систем, и демократических в том числе. Демократическая мне тоже очень во многом не нравится, но об этом потом…

Вот, Алексей очень хорошо сказал – чтобы не уходить от темы, что мы собственно хотим?

Я хочу царства божьего на земле. Хорошая была старая идея.

Марьям Ибрагимова:

Одно было плохо в этой идее, она была недостижима.

Олег Карпов:

Любая идея недостижима – демократия, монархия, тоталитаризм.

Марьям Ибрагимова:

Полностью разрушительные взгляды. Я хочу, чтобы наши взгляды были созидающими.

Алексей, что вы скажете?

Алексей Улько:

Мы можем, конечно, хотеть царство божье на земле, но другой есть аспект, рациональный…

Олег Карпов:

Рациональное царство, да.

Алексей Улько:

Меня беспокоит вот какой вопрос. Если вы помните, доктрина, которую принял Буш в 2000-х, она основывалась на таком неолиберальном тезисе, который поддерживали и неолибералы, и левые, о том, что все народы в равной степени готовы к демократии. Что нет более продвинутых, менее продвинутых, есть общества, в которых существуют некие системы, которые им мешают, чаще всего авторитарные. Поэтому идея была в том, что если мы уберем диктатора, систему сломаем, то народ, такой же хороший, как и все остальные народы, он сам рационально выберет путь к демократии. Путь делегирования власти вверх и т. д. и т. п. На этом базировалась идея вторжения в Ирак и все прочие. Мы не будем там насаждать своего хорошего царька, как это было в 60-е–70-е годы, а просто позволим людям выбирать. И что мы видим – система не сработала, при всем уважении к теоретикам.

Олег Карпов:

Из нашей совсем современной истории… У нас сейчас были совершенно демократические выборы, более демократических на этой земле не было очень уж давно, если вообще были.

Алексей Улько:

С другой стороны, если бы так было, и можно было бы сказать, всё-таки это неправда. Разные народы, в разной степени готовы к демократии к либеральным идеям. Но тем не менее где-то что-то иногда работает. Возьмем, например, Грузию Саакашвили. Которая была очень коррумпированным бандитским государством, и Саакашвили со своей командой довольно быстро эту низовую базовую коррупцию искоренил. Людей перенастроил, народ взбодрился и совершенно иначе стал смотреть на вещи. Оказывается, что-то работает.

Марьям Ибрагимова:

Работает.

Олег Карпов:

Странно, но работает.

Марьям Ибрагимова:

Поэтому я убеждена, если открыть дорогу народной воле, свободе народной …

Что мы сейчас должны сделать? Вот наша Конституция… она не предусматривает контроля исполнительной власти и силовиков. Вот в эту Конституцию если бы внесли изменения, предусматривающие контроль силовиков и исполнительной власти, в том числе и президента, и Кабинета министров. Мы бы уже не вернулись к авторитарному режиму.

Олег Карпов:

Силовиков могут контролировать только силовики. Если человек привык разговаривать на языке силы, с ним может разговаривать только другая сила.

Марьям Ибрагимова:

В нормальной демократической системе силовиков контролирует парламент, через прокуратуру.

Олег Карпов:

Вы посмотрите на эти лица в нашем парламенте…

Марьям Ибрагимова:

Это правда. Потому что бесконтрольные силовики не разрешают создавать свободные политические партии. Когда я говорю о свободе либеральной оппозиции, я говорю именно о том, чтобы нам это разрешили. Конституция нам разрешает создавать свободные политические партии. Но почему на деле мы не можем их создать?

Олег Карпов:

Почему вы их не можете создать?

Марьям Ибрагимова:

Потому что силовики нас преследуют.

Олег Карпов:

Кто вас сейчас преследует?

Марьям Ибрагимова:

Никто. И дай бог, чтобы так было.

Олег Карпов:

Можете создавать партию в этот момент.

Марьям Ибрагимова:

Для того чтобы были честные выборы, демократические, должна быть свобода политических партий. И они должны реально своих выдвиженцев пропагандировать. Чтобы реально народ выбирал. И вот эти народные избиратели, которых в парламент выбрали, должны через прокуратуру иметь право контролировать власть и объявлять импичмент президенту, если его команда нарушает закон.

Олег Карпов:

Да слава богу, что у них там этих законов нет, вы посмотрите на эти лица в парламенте. Я их в телевизоре пару раз видел, да не дай бог, чтобы они что-то контролировали.

Марьям Ибрагимова:

Я не говорю, как сейчас есть, я говорю, что нужно делать. Сначала нужно поставить вопрос о том, чтобы изменить Конституцию.

Олег Карпов:

Да не нужно ее менять.

Марьям Ибрагимова:

Механизм власти надо менять. Это и называется слом прежней системы.

Алексей Улько:

А есть ли запрос в обществе на такого рода слом?

Олег Карпов:

Кроме вас об этом еще кто-то говорил?

Марьям Ибрагимова:

Как нет запроса? Мы разве не хотим демократии?

Олег Карпов:

Я не хочу.

Марьям Ибрагимова:

Я считаю, что за 25 лет народ Узбекистана изменился. То, что он до поры до времени молчит, он не молчит. Просто при Каримове заасфальтировали это поле, поле свободомыслия, всех изгнали.

Олег Карпов:

На мой взгляд, просто идет гражданская война. Тихая, холодная гражданская война. Люди тихо сопротивляются, хотя и говорят: «хоп-хоп».

Марьям Ибрагимова:

Они нас заставляют молчать.

Олег Карпов:

Да никто вас не заставляет. Вы можете говорить, сколько хотите. Сейчас со свободой слова никаких проблем нет.

Марьям Ибрагимова:

А где же тогда независимые журналисты?

Олег Карпов:

Их в принципе нет.

Марьям Ибрагимова:

Вспомните это интервью украинской журналистки, где мы ничего особенно не сказали, а вызвали целую бурю.

Олег Карпов:

Ну и нормально.

Марьям Ибрагимова:

Люди запуганы. При Каримове их преследовали.

Олег Карпов:

И сейчас преследуют, Пардаев, например.

Марьям Ибрагимова:

И после этого вы говорите: есть свобода слова?

Олег Карпов:

Да, есть.

Марьям Ибрагимова:

Нет. Люди должны быть уверены в том, что их не будут преследовать за их убеждения.

Олег Карпов:

Будут преследовать всегда и везде, в любой точке мира убивают журналистов.

Алексей Улько:

И всё-таки есть разница.

Олег Карпов:

Да, есть разница, конечно же, есть.

Алексей Улько:

Мне кажется, этот вопрос интересен. Вот смотрите, у вас несогласие, но оно своеобразное такое. С одной стороны, вы (Олег) говорите, что люди сопротивляются, с другой стороны, говорите, что запроса нет. Вы же (Марьям) говорите, что народ запуган, но запрос есть. Я думаю, что присутствует и то, и то. Но мне кажется очень важным, что отсутствует культура этой политической системы. Поэтому сознательного запроса на создание партий нет.

Олег Карпов:

А почему нет запроса? Никто не верит в эти партии. Потому что они марионеточные.

Марьям Ибрагимова:

И созданы властью. Я говорю о тех, что созданы из народа.

Олег Карпов:

Да создавайте их прямо сейчас.

Марьям Ибрагимова:

Когда я буду уверена, что меня за это не посадят.

Олег Карпов:

Посадят непременно.

Марьям Ибрагимова:

И после этого вы говорите, что есть свобода?

Алексей Улько:

Мне кажется, не об этом сейчас нужно говорить. Очень важный вопрос, в 1991 году общество было достаточно приличное. Я смотрю на концерты 1994 года – я вижу нормальные лица.

Олег Карпов:

Да, лица были.

***

Алексей Улько:

Вот началась перестройка. Как она началась? Ей предшествовала череда смертей генсеков. Я помню, когда я ехал с хлопка в Самарканд, в 1982 году, когда Брежнев умер. Я думал: что же теперь будет? Я не мог себе представить существование ничего без Брежнева. Но затем эта система начала разваливаться, и возник элемент иронии…