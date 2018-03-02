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    Что предлагает зрителям фестиваль феминистского кино в Ташкенте

    В преддверии 8 Марта ташкентский ТРЦ Next предлагает бесплатный просмотр американских фильмов о сильных женщинах, их достижениях и борьбе.

    Посол США в Узбекистане Памела Спратлен на открытии фестиваля; фото: Ц-1
    Посол США в Узбекистане Памела Спратлен на открытии фестиваля; фото: Ц-1

    1 марта в торгово-развлекательном центре Next прошло торжественное открытие фестиваля американского кино. Показ приурочен к празднованию Международного женского дня и посвящен историческим достижениям прекрасного пола.

    В связи с наступившим «месяцем женской истории» посол США в Узбекистане Памела Спратлен поздравила присутствующих дам с 8 Марта, а также вкратце пересказала суть фестиваля и выбранных для показа фильмов.

    «Март в США является «месяцем женской истории», также в марте празднуется Международный женский день. По этому случаю посольство США предлагает коллекцию художественных фильмов о сильных американских женщинах. Все фильмы основаны на подлинных историях и рассказывают о выдающихся достижениях женщин в космосе, авиации, науке, спорте, бизнесе, образовании и защите экологии», – рассказала посол.

    В список кинобьеннале включены следующие ленты:

    «Джой» – о матери-одиночке, которая добивается успеха в бизнесе, несмотря на противодействие семьи;

    «Скрытые фигуры» – о группе талантливых девушек-математиков, проводящих для НАСА сложнейшие вычисления, необходимые для осуществления первых космических полетов США в начале 1960-х годов;

    «Амелия» – о судьбе женщины-летчика середины 20–30-х годов XX столетия;

    «Грейси» – о 15-летней девушке, поставившей цель занять место в футбольной команде;

    «Писатели свободы» – о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич;

    «Эрин Брокович» – о женщине, которая намерена биться за благое дело в одиночку против многомиллиардной корпорации.

    Традиция отмечать «месяц женской истории» в США началась с конца 80-х годов прошлого столетия. Праздник посвящен развитию гендерного равенства и привлекает внимание к немалому вкладу прекрасной половины человечества в мировую историю.

    Фильмы будут транслироваться в Next Cinema на языке оригинала без субтитров до 8 марта включительно.

    Билеты на показы предоставляются бесплатно кассами Next Cinema, но с ограничением: не более двух билетов на одного посетителя в день.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кино в Центральной Азии, Культура Узбекистана, США в Центральной Азии
    Теги: 8 Марта кино в Ташкенте Ташкент Узбекистан
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