Что предлагает зрителям фестиваль феминистского кино в Ташкенте

В преддверии 8 Марта ташкентский ТРЦ Next предлагает бесплатный просмотр американских фильмов о сильных женщинах, их достижениях и борьбе.

1 марта в торгово-развлекательном центре Next прошло торжественное открытие фестиваля американского кино. Показ приурочен к празднованию Международного женского дня и посвящен историческим достижениям прекрасного пола.

В связи с наступившим «месяцем женской истории» посол США в Узбекистане Памела Спратлен поздравила присутствующих дам с 8 Марта, а также вкратце пересказала суть фестиваля и выбранных для показа фильмов.

«Март в США является «месяцем женской истории», также в марте празднуется Международный женский день. По этому случаю посольство США предлагает коллекцию художественных фильмов о сильных американских женщинах. Все фильмы основаны на подлинных историях и рассказывают о выдающихся достижениях женщин в космосе, авиации, науке, спорте, бизнесе, образовании и защите экологии», – рассказала посол.

В список кинобьеннале включены следующие ленты:

«Джой» – о матери-одиночке, которая добивается успеха в бизнесе, несмотря на противодействие семьи;

«Скрытые фигуры» – о группе талантливых девушек-математиков, проводящих для НАСА сложнейшие вычисления, необходимые для осуществления первых космических полетов США в начале 1960-х годов;

«Амелия» – о судьбе женщины-летчика середины 20–30-х годов XX столетия;

«Грейси» – о 15-летней девушке, поставившей цель занять место в футбольной команде;

«Писатели свободы» – о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич;

«Эрин Брокович» – о женщине, которая намерена биться за благое дело в одиночку против многомиллиардной корпорации.

Традиция отмечать «месяц женской истории» в США началась с конца 80-х годов прошлого столетия. Праздник посвящен развитию гендерного равенства и привлекает внимание к немалому вкладу прекрасной половины человечества в мировую историю.

Фильмы будут транслироваться в Next Cinema на языке оригинала без субтитров до 8 марта включительно.

Билеты на показы предоставляются бесплатно кассами Next Cinema, но с ограничением: не более двух билетов на одного посетителя в день.