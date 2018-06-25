Что происходит с новостными сайтами в Узбекистане?

Уже неделю в Узбекистане затруднен доступ к наиболее популярным онлайн-изданиям. «Узбектелеком» отрицает свою причастность к блокировке, а журналисты говорят о давлении.

С 18 июня такие популярные в Узбекистане, в основном узбекоязычные интернет-издания, как Kun.uz, Xabar.uz, Qalampir.uz, Sof.uz, Azon.uz, не работали, несмотря на усилия технических специалистов.

Фактически случился сбой на сервере, которым пользуются указанные веб-ресурсы.

Сегодня в Узбекистане был открыт доступ к Xabar.uz, Qalampir.uz. Веб-ресурсы Azon.uz, Sof.uz запускались при помощи VPN-сервиса, а Kun.uz был полностью заблокирован.

Редакция Kun.uz продолжает публиковать новости в Telegram-канале и Facebook.

Технические специалисты Xabar.uz ранее предполагали, что проблема может быть связана с DNS-серверами или коммутаторами национального оператора связи «Узбектелеком».

Они связались по этому поводу с отделом техподдержки «Узбектелекома», но не получили ответы на свои вопросы.

Позже, 22 июня, «Узбектелеком» выступил с заявлением, опровергнув сообщения о блокировке указанных сайтов, и заявил, что компания не имела никакого отношения к их проблемам, так как они не обслуживаются на ее серверах.

О свободе слова

В Узбекистане практически все годы независимости страны существовала цензура над СМИ, которая особенно усилилась после Андижанских событий 2005 года.

Все базирующиеся за границей информационные ресурсы, освещающие Узбекистан, были заблокированы, а местных СМИ, находившихся под контролем государства, властям нечего было бояться.

Не изменилась ситуация в отношении зарубежных ресурсов в стране и с приходом к власти нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – интернет-цензура в отношении них продолжается: к примеру, сайт Ц-1 остается заблокированным.

Но при Мирзиёеве гораздо свободнее стали писать местные онлайн-издания, откликаясь на реальные проблемы в стране, что привлекло на их страницы невиданное прежде количество читателей.

Что же могло стать причиной для их блокировки?

Во-первых, данные онлайн-СМИ нельзя назвать оппозиционными.

Во-вторых, эти сайты имеют аккредитацию и официально признаны в Узбекистане как средства массовой информации.

В-третьих, доступ к ним ограничен даже из-за границы, что говорит о техническом сбое на сервере. Осталось выяснить природу неисправности.

Заявление заблокированных СМИ

Руководитель проекта Qalampir.uz Камариддин Шайхов заявил, что проблемы с доступом к новостному сайту не связаны с пресловутым техническим сбоем.

По его словам, это борьба со свободной журналистикой и плата за смелость.

Шайхов отметил, что данные онлайн-СМИ за прошедший год поднимали вопросы принудительного труда, коррупции, медицины, сельского хозяйства, религиозного образования.

Только аудитория Kun.uz, по данным Google Analytics, на которые он ссылается, достигает 400 тысяч читателей в день.

Представители сайтов обратились к пресс-секретарю президента РУз Комилу Алламжонову и главе Министерства по развитию ИТ и коммуникаций Азиму Ахмедходжаеву с просьбой разобраться в этом деле.

Данный прецедент – вероятный сигнал обществу, что даже официальные СМИ могут быть заблокированы без объяснения причин, считают представители Kun.uz.

Лидер коллектива Xabar.uz Джамшид Ниязов рассказал, что 21 июня присутствовал на видеоселекторном совещании под председательством премьер-министра РУз Абдуллы Арипова, после чего не смог опубликовать материал из-за технического сбоя.

На запросы в Мининфоком и «Узбектелеком» журналисты не получили однозначного ответа.

«Самые популярные интернет-издания в Узбекистане в настоящее время недоступны для читателей. И это окажет негативное влияние на имидж страны, – заявил Ниязов. – Хуже всего, что мы не знаем, в какую дверь стучаться и куда обращаться».

Ц-1 обратился в пресс-службу президента Узбекистана за разъяснениями, но ее руководитель Комил Алламжонов сегодня принимает участие в международной конференции и, по словам сотрудника, взявшего трубку телефона, может ответить на вопросы позже.