Что стояло за дезинформацией о штурме Верховного суда Узбекистана?

Узбекские службы радио Би-би-си и «Свобода», а также сайт «Фергана» опровергли свои ранние сообщения о якобы штурме сотнями людей здания Верховного суда в Ташкенте.

В субботу на сайтах Узбекской службы радио Би-би-си, радио «Озодлик» и базирующегося в Москве сайте «Фергана» появились сообщения, что штурма здания Верховного суда в Ташкенте вроде как будто не было.

Ранее эти издания утверждали, что 15 августа толпа из 300–400 разъяренных граждан разнесла ворота, ограждавшие Верховный суд в Ташкенте, и проникла вовнутрь, требуя, чтобы их принял председатель суда Козим Камилов.

Проверка сообщения корреспондентом Ц-1 показала, что инцидент был более чем преувеличен. 18 августа на сайте появилась информация, что на самом деле группа людей, миновав постового милиционера, прошла вовнутрь здания, но никакого насилия, а тем более порчи или сноса ограждения не было.

19 августа на сообщения в Сети отреагировали в самом Верховном суде РУз.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Исказив реальное положение вещей, авторы ряда изданий оповестили читателей «о сильных криках разгневанных людей», «снесении наглухо закрытых ворот», «сломанном замке», «толпе из 300–400 человек». К сожалению, не перепроверив подаваемую в Интернет информацию, эти веб-сайты поспешили с выводами и определениями, тем самым преувеличив фактические обстоятельства произошедшего».

На деле же, утверждает пресс-служба Верховного суда, несколько человек самовольно открыли защелку и зашли в здание госучреждения, где им объяснили порядок приема граждан.

«Безответственно и провокационно»

Мутабар Таджибаева, руководитель правозащитного «Клуба пламенных сердец», проживающая в Париже, говорит, что информация о якобы штурме Верховного суда в Узбекистане сотнями людей была «безответственной и провокационной».

По ее словам, сегодня СМИ в Узбекистане начинают работать в менее опасных условиях, и у журналистов появилась возможность для проверки передаваемой информации, тем более, когда речь идет об инциденте не где-нибудь в глубинке, а в центре столицы.

«Ситуация в Узбекистане меняется к лучшему, и на этом фоне сообщение о штурме Верховного суда могло создать впечатление, будто бы в стране начались беспорядки», – говорит Таджибаева.

Более того, правозащитница допускает, что подобная информация могла спровоцировать людей в других регионах страны к штурму, к примеру, хокимията.

«Я считаю, что тут имела место не недобросовестная или плохая журналистика, а произошло намеренное искажение фактов», – заявляет руководитель «Клуба пламенных сердец».

Вопрос, с какой целью передавалась такая информация? – Мутабар просит переадресовать изданиям, сообщившим о штурме, говоря о том, что она сама хочет получить от них ответ.