Что узбекистанцы искали в Интернете в 2016-м

В уходящем году жители Узбекистана чаще всего спрашивали Google об Олимпийских играх, новом президенте, покемонах и иммиграции в США.

Поисковые запросы в Google – один из ярких показателей интересов жителей страны. Уходящий 2016 год стал знаковым для жителей Узбекистана.

Страну возглавил новый президент, мужская сборная по боксу блестяще выступила на Олимпийских играх, молодежь увлеклась игрой в покемонов, вопрос иммиграции из Узбекистана был традиционно актуальным. Именно на эти темы пользователи из Узбекистана задавали наибольшее количество поисковых запросов в Google.

Быстрее, выше, сильнее

Главным интересом минувшего лета в Узбекистане, по версии Google, стали XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сборная Узбекистана по боксу установила на Играх в Бразилии национальный рекорд по количеству медалей.

В общем зачете Узбекистан вышел на 21-е место среди 200 стран мира, обойдя на одну позицию соседний Казахстан – тоже впервые в истории.

Узбекские боксеры завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, взяв неформальное первенство по наградам в отдельном виде спорта. Всего национальная сборная завоевала 13 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых).

В Узбекистане горячо болели за соотечественников и активно «гуглили» спортивные новости. Большее усердие проявили в Ферганской долине, откуда родом тяжелоатлет-рекордсмен Руслан Нурудинов, завоевавший «золото» на Играх в Рио.

Новое лицо в политике

Вторым важнейшим событием в жизни узбекистанцев, по версии агрегатора Google Trends, стало восхождение на политическую авансцену Шавката Мирзиёева.

Премьер-министр Узбекистана с 2002 года стал преемником умершего в сентябре президента Ислама Каримова. Популярность политика в поисковике Google выросла на 1200%.

Огромную роль в этом сыграла виртуальная приемная Мирзиёева, о чем свидетельствуют поисковые запросы узбекистанцев. Он даже опередил по популярности самого Каримова и его дочь Гульнару.

Бывшая президентская семья не осталась без своей доли внимания. Пользователи активно интересовались судьбой Гульнары Каримовой в период с 28 августа по 11 сентября, а также с 20 по 26 ноября (когда появилось сообщение о ее смерти).

Запросы о состоянии здоровья Ислама Каримова в разы увеличили его популярность в Google Trends. Пик пользовательского интереса пришелся на период с 28 августа по 11 сентября. Чуть меньше интересовались главой Службы безопасности Узбекистана Рустамом Иноятовым.

Не обошлось без покемонов и отряда самоубийц

Узбекистан не обошел всемирный ажиотаж, связанный с игрой Pokemon Go. Количество запросов достигло пика во второй половине июля. Наибольшую активность продемонстрировали пользователи из Андижанской области.

Игра Pokemon Go моментально ворвалась в топ бесплатных игр в AppStore. Благодаря этому акции владельца франшизы – компании Nintendo – выросли на 63%.

В Узбекистане «ловля» покемонов была активной до середины августа, после чего в запросах появились другие тренды.

Другим летним трендом стал фильм в жанре фэнтези «Отряд самоубийц». Похождениями чудаковатой команды психов-супергероев интересовались с августа по октябрь. Самые популярные запросы касались персонажей Харли Квинна и Джокера.

Фильм намного опередил своих главных конкурентов по запросам – «Дэдпул» и «Игру престолов», но уступил незатейливому мультфильму «Рио».

Самые популярные темы запросов в Узбекистане по итогам 2016 года:

Летние Олимпийские игры – 2016. «Рио» – мультфильм. Шавкат Миромонович Мирзиёев. Евро-2016. Ислам Абдуганиевич Каримов. OLX. Гульнара Исламовна Каримова. Стадион. Telegram. Bureau of Internal Revenue.

В 2015 году узбекистанцы чаще искали в поисковике Google игры, модели телефонов, курс доллара и альтернативу мессенджерам, доступ к которым в стране заблокирован.

Американские выборы интереснее узбекистанских

Жители Узбекистана продемонстрировали повышенное внимание к Западу. Интересовались как общественно-культурными, так и социально-политическими вопросами. Майским трендом стал песенный конкурс «Евровидение-2016». Интересовались в основном исполнителями Сергеем Лазаревым из России и Джамалой из Украины.

В июне во Франции проходил чемпионат Европы по футболу. Болельщики «гуглили» результаты матчей, данные о стране-хозяйке Евро-2016 и звездных футболистах.

Не остались в стороне жители Узбекистана от главного общественно-политического события в мире. Пользователи Узнета активно интересовались выборами в США, кандидатами Хиллари Клинтон от Демократической партии и Дональдом Трампом – от Республиканской.

Американские президентские выборы даже затмили в Google Trends выборы в Узбекистане. Пользователи из Узбекистана больше интересовались предвыборными баталиями в США, чем вполне предсказуемой президентской гонкой в Узбекистане.

Самаркандцы традиционно интересовались Green Card

За 2016 год количество поисковых запросов об иммиграции в США значительно выросло.

Пик популярности запроса «Green Card – 2018» пришелся на октябрь. Больше других лотереей Green Card интересовались жители Самаркандской области. Популярны были запросы типа «Виза», «Консул», «Зеленый цвет», «Шенгенское соглашение», «J-1» и другие.