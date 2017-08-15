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    Что запрещено в экопарке имени Бобура в Ташкенте

    Центральный экопарк в столице Узбекистана, долго интриговавший ташкентцев то открытием, то закрытием, теперь удивляет множеством запретительных знаков.

    В экопарке в Ташкенте; фото: Ц-1
    В экопарке в Ташкенте; фото: Ц-1

    Экопарк в центре Ташкента, открывшийся в июне этого года на месте старого зоопарка, первоначально обратил внимание на разницу между рекламировавшими его билбордами и реальным дизайном.

    В парке не хватало не только многого из того, что обещали его устроители, но просто зелени и тени для отдыха в известную ташкентскую жару.

    Теперь же посетителей встречает множество запрещающих то одно, то другое знаков, и это не только известное: «По газонам не ходить».

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент, Узбекистан
    Теги: архитектура Ташкента Ташкент Экопарк в Ташкенте экопарк имени Бобура в Ташкенте
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