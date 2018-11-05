Что ждет Андижанский аэропорт?

По официальной версии, аэропорт в Андижане закрылся на ремонт, но, когда он завершится, в компании «Узбекистанские авиалинии» не знают.

Как сообщил Ц-1 представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари», с 28 октября аэропорт в Андижане не работает в связи с закрытием на ремонт, при этом о сроках его завершения ничего не говорится.

Другие интернет-издания ранее сообщали, что Андижанский аэропорт сокращает количество рейсов до нескольких в месяц.

В самом городе бродят слухи, что аэропорт будет закрыт навсегда, и один из древнейших транспортных узлов Ферганской долины лишится авиасообщения с городами Узбекистана и других стран.

Сейчас трудно сказать, когда был совершен первый авиарейс из Андижана, но точно известно, что аэродром был построен здесь в 1954 году. Он использовался сначала авиацией противовоздушной обороны (ПВО), а затем в небо поднялись и гражданские самолеты.

В то время не всем андижанцам нравились довольно шумные полеты военной авиации над городом.

Вспоминается, как на одном большом совещании затронули вопрос о переносе аэродрома в другое место. Тогда первый заместитель председателя Андижанского облисполкома В. И. Поветко ответил: «Легче перенести в другое место Андижан».

В 90-х годах прошлого столетия в Андижанский аэропорт перестали летать военные самолеты, и наступила пора гражданской авиации.

Из Андижана ежедневно выполнялись десятки авиарейсов в города Узбекистана и других республик СССР. Только в Ташкент совершалось 13 рейсов в неделю. Но все равно приобрести авиабилеты всегда было сложно.

Как скажется решение о практическом закрытии аэропорта в Андижане на развитии туризма, о чем не устают говорить руководители страны и области?

Конечно, в Андижане не так много исторических памятников, как в Самарканде и Бухаре, но все равно здесь есть что посмотреть. И, к слову сказать, за последние годы в городе построено немало гостиниц, причем некоторые из них по своей комфортабельности не уступают столичным.

Здесь уместно вспомнить, что Андижанский аэропорт не впервые сталкивается с подобной ситуацией. Лет пятнадцать тому назад ставился вопрос о переводе авиарейсов в Наманган или Фергану, куда пассажиров планировалось доставлять специальными автобусами.

Лишь благодаря ряду публикаций на эту тему в областной газете «Андижанская правда», коллектив которой в то время возглавлял Петр Волков, аэропорт удалось защитить.

Удастся ли отстоять воздушную гавань в Андижане и в этот раз, покажет ближайшее время.