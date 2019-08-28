Даешь права и свободы! Бороды и очки!

Будь я мужчиной, сегодня же начала бы отпускать бороду и хотела бы видеть бородатыми все мужское население Узбекистана, включая прыщавых подростков. Женщины, чтобы запутать «интеллектуальные камеры» МВД РУз, должны надеть очки…

Галима Бухарбаева

Бесплатная подсказка для оппозиции Узбекистана, алло, слышите, прием?!

Дорогая оппозиция и свободномыслящие узбекистанцы, внутри и за пределами страны, граждане РУз и лишенные гражданства!

Сегодня власть в Ташкенте предоставила нам всем возможность просто и без угрозы для жизни и свободы заявить о несогласии с проводимой ею политикой:

с имитацией реформ и сохранением прежнего феодального отношения к народу, когда каждый гражданин страны (включая его тело и волосы!) рассматривается не иначе, как личная собственность правителя.

Все мужское население Узбекистана, и даже юнцы, на лицах которых едва появился пушок или проклюнулась козлиная бородка, должны начать отпускать бороды.

А женщины – носить солнцезащитные очки. Даже если вы – столетняя бабушка, не покидающая пределы своей махалли, надо ходить в очках. В знак солидарности и гражданской зрелости. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» («Преступление и наказание». Федор Достоевский. – Прим. Ц-1) – в конце концов?

Борода у мужчин и солнцезащитные или очки-хамелеоны с диоптриями у женщин должны стать атрибутом молчаливого ненасильственного протеста против беззакония и произвола, который с поразительной легкостью продолжает твориться в Узбекистане три года спустя после прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

Через пару-тройку дней всю страну должны заполонить мужчины с щетиной на лицах, через месяц и два – с подросшими бородками и бородами. И… до победного конца!

Узбекистан – весь бородатый! И пусть тогда МВД страны расставляет на каждом углу мобильные парикмахерские, чтобы принудительно брить миллионы граждан. На потеху всему миру.

Да, мир будет смеяться над президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым. Но всё на самом деле очень серьезно. Акция ГУВД Ташкента, когда сотни мужчин 23–24 августа подверглись принудительному сбриванию бород, якобы чтобы не путать «интеллектуальные камеры наблюдения», стала еще одной демонстрацией бесправия простого узбекистанца.

Главный милицейский орган столицы при этом со всей наглостью смеет указывать, чтобы граждане Узбекистана, едва начавшие осознавать свои права, помнили о своих обязанностях, Конституции и законах РУз.

Кто должен помнить о Конституции и законах, так это те умники, а вернее тупицы, работающие в структурах органов внутренних дел Ташкента и оправдывающие свою акцию тем, что их «интеллектуальные камеры» не распознают лица с бородой, и гражданам лишь рекомендовали привести свой внешний вид в соответствие с фото в биометрическом паспорте, где чаще всего люди запечатлены без бороды, платка и очков.

Любой сотрудник органов правопорядка, а также работники пограничной службы проходят обучение по идентификации личности по фото, и борода никогда не была помехой для узнавания или неузнавания человека.

Распознаются черты лица, форма глаз, носа, ушей, бровей, челюсти – и пристальный взгляд пограничника на фото в документе, а затем на лицо человека указывает, что он руководствуется определенной техникой сравнения.

Что было в Ташкенте: борьба против религиозности граждан в одних случаях, в других – против их индивидуальности посредством унизительной процедуры бритья.

Бритье наголо, которому подвергались узники в фашистских лагерях, в тюрьмах, всегда было грубым вторжением в личное пространство, растаптыванием человеческого достоинства, унижением, символом конца свободы…

И этого нельзя допустить сегодня, в Узбекистане 2019 года.

Нельзя терпеть и дальше то, как власть забирает под коммерческие проекты недвижимость граждан, рушит их дома, магазины, а хокимы отделываются записью извинений в Интернете.

Как власть намерена и дальше руководить страной в отсутствие свободных выборов, без оппозиции, привлекая в Центризбирком тех, кто оскорбляют людей по национальному признаку.

Как Мирзиёев за три года у власти не отменил незаконные указы своего предшественника Ислама Каримова, лишившего сотни узбекистанцев, среди которых была и я, гражданства РУз. И запрещает въезд в страну даже в гости всем, кто был вынужден покинуть Узбекистан при Каримове.

Что же отличает Мирзиёева – это то, что он, правя, как Каримов, убежден, что он лучше, так как его ГУВД дает объяснения поголовному принудительному бритью бород, а хокимы извиняются за сносы домов…

Но это не лучше. Остаток в итоге – тот же: полное бесправие граждан, в одном случае они лишены дома, в другом – бороды, в третьем – родины, в целом – прав, а в масштабах страны – нет закона, одна дикость и произвол.

И так не должно быть. Даешь бороды и очки!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

P. S. Максимальный репост акции «Борода и очки» в соцсетях очень бы помог…