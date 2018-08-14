Дело избитого студентами наманганского преподавателя сдвинулось с места…

Президент РУз вмешался в дело о нападении в 2012 году на Сирожиддина Ашурова: прокуратура Наманганской области возобновила расследование… а он начал получать угрозы.

Бывший преподаватель Наманганского инженерно-технического института 68-летний Сирожиддин Ашуров рассказывает Ц-1, что 10 августа его пригласили в прокуратуру Наманганской области, где сообщили о возобновлении дела о групповом избиении.

Адвокат Ашурова Умиджон Давлатов считает, что решение прокуратуры связано с приказом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который просмотрел видеообращение бывшего преподавателя, опубликованное на сайте Ц-1.

По его словам, Генеральная прокуратура РУз отменила решение Управления внутренних дел Наманганской области о прекращении дела о групповом нападении, произошедшем в Намангане 17 февраля 2012 года, когда преподавателя Ашурова жестоко избила группа его студентов, которым он не поставил зачеты и хорошие оценки.

Ашуров в своем видеообращении к президенту говорил, что милиция прекратила расследование, и ни один из нападавших студентов не был наказан, хотя он узнал каждого из них.

Дело в том, что одним из избивавших преподавателя парней был Гулом Султонов – сын бывшего заместителя хокима Наманганской области Азама Султонова.

Прокуроры раздражены…

Возобновление расследования Ашуров воспринимает положительно, но, по словам бывшего преподавателя, ему бросилось в глаза, с какой неохотой и раздражительностью говорили с ним в прокуратуре Наманганской области.

«Меня продержали в прокуратуре до глубокой ночи: проводили допрос. Следователи игнорировали мои доводы, задавали провокационные вопросы, пытались поймать на нестыковках моих показаний. Такое ощущение, что им не только все равно, напротив, они всячески хотят закрыть дело за неимением фактов», – говорит Ашуров.

«Конечно, это успех, что дело возобновили, но у меня нет иллюзий на этот счет. Они могут законно тянуть дело некоторое время, а потом закрыть его, когда уляжется. Даже в пятницу следователи вели себя по-хамски и смело. Если бы со мной не было адвоката, они могли устроить какую-нибудь провокацию», – продолжает он далее.

Начались угрозы…

Ашуров рассказывает, что после публикации видеообращения к президенту он начал получать угрозы. Неизвестные звонили несколько раз, предупреждая об опасности для его жизни.

«Также на улице видел пять-шесть молодых людей, которые смотрели в мою сторону и выкрикивали оскорбительные слова. Видимо, они таким образом хотят спровоцировать агрессию с моей стороны», – заявил Ашуров.

Тем временем в Намангане начался допрос участников нападения на Сирожиддина Ашурова, дело ведет следователь по особо важным делам прокуратуры Наманганской области Баходыр Меликузиев.

Сирожиддин Ашуров более 30 лет жизни отдал преподавательской деятельности в Намангане, а последние 15–20 лет профессиональной карьеры работал в Наманганском инженерно-техническом институте.

После нападения на него студентов вуз не только не встал на его защиту, а в июле 2012 года уволил, якобы на основании того, что не Ашуров прошел конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.