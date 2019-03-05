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    Дело о националистической выходке Шерзода Кудратходжаева замято

    Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций в Узбекистане не понес никакой ответственности за мат и национализм в отношении русскоязычной женщины в Ташкенте.

    Шерзод Кудратходжаев и Татьяна Закирова; коллаж Ц-1
    Шерзод Кудратходжаев и Татьяна Закирова; коллаж Ц-1

    История, наделавшая много шума в Узбекистане минувшей осенью, закончилась ничем.

    44-летний ректор столичного Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжаев не то что легко отделался от обвинений в оскорблении и разжигании национальной розни – они ему ничего не стоили.

    Генеральная прокуратура Узбекистана замяла это дело.

    Пострадавшая от выходки Кудратходжаева 60-летняя жительница Ташкента Татьяна Закирова говорит, что правоохранительный орган с октября 2018 года, когда она подала свою жалобу, не предпринял ничего для расследования инцидента.

    Более того, за минувшее время она не получила от Генпрокуратуры ни одного письма-ответа на жалобу или же уведомления о том, что дело закрыто.

    Данная история, как и ее огласка, не стала поводом даже для простого джентльменского поступка со стороны ректора: Закирова говорит, что Кудратходжаев так и не извинился. По словам женщины, ректор тем временем процветает, намерен приступить к строительству общежития для студентов его вуза.

    Так говорит ректор…

    В середине августа прошлого года жительница столичного квартала «Ц-4» Татьяна Закирова случайно оказалась втянутой в конфликт с незнакомым ей на тот момент Шерзодом Кудратходжаевым.

    Будучи активисткой местной махалли, она хотела привлечь внимание районного хокима, находившегося тогда в ее квартале, к вырытой траншее во дворе жилых домов.

    В это время незнакомый мужчина подошел к ним и заговорил по-узбекски. Татьяна в силу разных причин плохо говорит на узбекском и поэтому попросила незнакомца перейти на русский, но в ответ услышала: «Б.ядь, говори по-узбекски… 60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят, уят… (позор, позор, позор)».

    Когда Закирова сказала, что будет жаловаться, то незнакомец послал ее жаловаться Путину – президенту Российский Федерации.

    Инцидент был запечатлен на видео, которое в сентябре было опубликовано в Сети и вызвало в стране большой резонанс.

    Провокация…

    Кудратходжаев был вынужден записать на видео свое заявление, в котором лишь выразил сожаление, что перешел в разговоре с Закировой на «ты».

    Сам инцидент он назвал спланированной против него провокацией. Оказывается, он понял, что все было подстроено, когда женщина сказала, что будет жаловаться…

    Поступок Шерзода Кудратходжаева вызвал бурные обсуждения в соцсетях Узбекистана.

    При этом многие получили возможность для националистических выпадов, что русским и другим представителям нетитульной нации пора учить узбекский.

    Власти Узбекистана инцидент не комментировали. Но позиция Генпрокуратуры РУз красноречиво указала, на чьей стороне власть. И как могут вести себя приближенные к ней чиновники в отношении простых граждан.

    Источник:Ц-1
    Темы: Национальный вопрос в Узбекистане
    Теги: национализм в Узбекистане Татьяна Закирова Узбекистан Шерзод Кудртаходжаев
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