Дело о штрафах против жертв Сардобы — в Сырдарьинском облсуде…

Хватит ли толики совести и здравого смысла Сырдарьинскому облсуду, куда поступила кассационная жалоба жертв Сардобинского потопа? — их оштрафовали за пикет Ташкенте с требованием обещанного жилья.

Сырдарьинской областной суд готовится рассмотреть кассационную жалобу, которая поступила от жертв прорыва Сардобинского водохранилища, произошедшего в Сырдарьинской области Узбекистана 1 мая 2020 года.

Спустя почти шесть лет со дня катастрофы, которая разрушила тысячи домов, построек и зданий в трех районах Сырдарьинской области и даже соседнего Казахстана, как минимум 12 семей в Узбекистане остаются без обещанных узбекскими властями домов.

Среди тех, кого обошли при распределении новопостроенных домов и квартир, оказались самые бедные и уязвимые семьи, очевидно, что они не смогли найти подход к местным властям, чтобы вовремя напомнить о себе, чтобы не быть забытыми, а затем, по сути, не быть ими обворованными.

Не портите картинку!

Но сегодня ни в Сырдарье, ни в Ташкенте судьбы этих семей уже никого не волнуют. Главная забота региональных и столичных чиновников, чтобы эти бедолаги не мозолили им глаза, не действовали на нервы, а тем более не роняли имидж Узбекистана перед иностранными партнерами, а особенно — перед главными в их глазах небожителями — Соединенными Штатами Америки.

Именно за попытку пикета у посольства США в Ташкенте, который при содействии легендарной правозащитницы Узбекистана Елены Урлаевой бездомные сырдарьинцы попытались провести 10 февраля, — им прилетели огромные, совершенно неподъемные штрафы.

Уже через неделю, 17 февраля, Акалтынский районный суд по уголовным делам осудил трех жителей района за участие в пикете у американского посольства в Ташкенте, выписав каждому штраф в размере 12 млн 360 тысяч сумов (1009 долларов США).

Акалтынский судья Э. Беркинов признал их виновными в нарушении статьи 201 часть 1 Административного кодекса Узбекистана — «Нарушение порядка организации, проведения митингов, собраний, уличных шествий или демонстраций».

Судебный штраф коснулся трех семей жертв наводнения в Акалтынском районе: 55-летнюю мать троих детей Рано Ташматову, 56-летнюю мать троих детей Гульсару Мамирзаеву и 52-летнего отца двоих детей, инвалида 1-ой группы Салимжона Кийлибоева.

Последний Кийлибоев особенно удивляется решению суда. Инвалид, который передвигается с помощью инвалидной коляски или костылей, вообще не принимал участия в пикете.

По его словам, он хотел приехать на пикет, но не смог, он слишком медленно передвигается на своих костылях, что не успел попасть на место проведения пикета вовремя, он опоздал.

«Я не взял с собой инвалидную коляску, в городе в ней сложно передвигаться, доехать невозможно, она в автобус не помещается, а был на костылях, и потому не смог вовремя прийти, я не успел…» — рассказывает Кийлибоев.

Единственный раз, когда он поднимал плакат с требованием нового жилья — это было, по его словам, 28 января, он развернул требования жертв сардобинского потопа в подъезде, на лестничной клетке дома, где проживает правозащитница Елена Урлаева.

«Кроме того раза на лестнице у Елены я ни разу не поднимал плакат, мне сложно это делать и даже невозможно — мои руки заняты костылями», — продолжает рассказывать Салимжон.

О том, что решение Акалтынского районного суда является посмешищем над правосудием — разберется даже ребенок.

Оштрафованные жертвы потопа рассказывают, что судья Беркинов не дал им ознакомиться с материалами дела, не было вызвано ни одного свидетеля, об отсутствие адвокатов у подсудимых — и речи нет, на слушания не была допущена правозащитница Урлаева, а обвиняемого Кийлибоева вообще судили за пикет, на который он не смог добраться.

Жертвы обрушения Сардобинского водохранилища, прорванного из-за преступного и позорного качества строительства, объект был сдан в эксплуатацию в 2017 году и через три года разрушился, — сегодня превратились в обвиняемых и подсудимых…

Еще немного и власть президента Шавката Мирзиеева отправит их в тюрьмы, чтобы не мозолили глаза, не надоедали своими бедами, не позорили перед США.

Персонажи Родари ожили…

У итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) в его прекрасном произведении для детей «Чиполлино» синьор Лимон не переносил запаха бедноты, поэтому при его визите в деревню всех бедняков было велено надушить ароматными духами.

Современный Узбекистан Шавката Мирзиеева молится на США и их президента Дональда Трампа — это их новый господин и приказчик, и, понятно, что узбекским беднякам не следует показываться у американского посольства, ронять в их глазах тщательно выстроенный властями РУз фасад якобы благополучной и процветающей страны.

Но надо успокоить Мирзиеева и его чиновников — бедняки, нищие и даже умирающие от голода или под бомбежками местные жители в странах третьего мира — это нормальная и даже лучшая картинка для глаз американцев, они для этого живут и существуют, это значит, что политика США за рубежом проводится успешно и все идет по плану.

США живут за счет ограбления и эксплуатации всего мира, даже намек на рост экономики и производительности одной страны, а тем более ее процветание и богатство, не говоря уже о военной мощи — это угроза безопасности США, как утверждается в их государственных доктринах.

Ограбленные, бесправные и нищие граждане Узбекистана у посольства США — наоборот станут гарантией ордена и медали на груди у Шавката Мирзиеева, недаром Дональд Трамп уже назвал его своим «другом». Как не вспомнить старую истину: «скажи мне, кто твой друг, и я скажу — кто ты».

Трамп — вылитый Джакомон…

Златокудрый президент США Дональд Трамп это вылитый персонаж из другого произведения Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов»: златоволосый пират Джакомон захватывает власть и первым делом меняет словарь, искажая слова на противоположные по значению и приучая граждан ко лжи.

Слово «пират» — теперь означает справедливый человек, люди должны говорить с утра «спокойной ночи», вечером — «доброе утро», кошкам велено называться собаками и лаять, собакам — кошками и мяукать, в магазине канцтоваров продают хлеб, в хлебном — канцтовары, даже художников заставили врать в своих произведения — изображать людей с тремя и более глазами, лошадей — с восемью ногами и т.д.

Но только Джакомон и его приближенные в своем кругу могут говорить и выражаться как им вздумается, «законы для них, а не для нас», — говорит один из его дружков-пиратов.

Дональд Трамп 3 января захватывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой, называя это борьбой с «наркотрафиком», затем присваивает всю нефть этой страны, считая, что так он возвращает природные богатства «ограбленному венесуэльскому народу»;

он похищает нефтяные танкеры России и других стран, но это не пиратство — это наведение справедливости в «его полушарии»; за год президентства он бомбил восемь стран и теперь готовится к полномасштабной войне с Ираном — и считает, что нет человека на Земле, заслуживающего более, чем он — Нобелевской премии мира.

Родари не шутил…

Абсурд, да, но и реальность. Мы живем наяву в мире Джакомоно и Чиполлино, как бы смешными и забавными нам не казались эти произведения в нашем детстве… А может такие писатели как Джанни Родари совсем не шутили, а пытались предупредить и рассказать, как самые подлые приходят к власти, и чтобы властвовать им надо издать свой словарь, чтобы изменить и значение слов, и смыслов, и поступков людей.

Бездомных жертв прорыва Сардобинского водохранилища в Узбекистане уже судят и штрафуют. Наказали даже того, кто в силу своей инвалидности не сумел дойти до места пикета…

Хорошего друга нашел в Узбекистане златокудрый Трамп — Мирзиеев его не подведет. И потому надеяться на Сырдарьинский областной суд жертвам Сардобы не приходится, система пиратов в ограблении и надругательстве над простыми людьми сбоев не дает.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1