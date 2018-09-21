Дело узбекистанской изобретательницы передано в суд, но в какой?..

Правоохранительные органы Узбекистана три месяца держат под арестом фармацевта и изобретательницу Рахиму Очилову, при этом не знают, в какой суд передали ее дело.

29 августа семья Рахимы Очиловой получила письмо из прокуратуры города Ташкента, что следствие по ее делу закончено, и 26 августа было передано в суд Юнусабадского района столицы.

Но, когда супруг Очиловой Эльдар Турдиев направился в Юнусабадский суд, в судебной канцелярии ему сказали, что дело его жены к ним не поступало.

На протяжении последних трех недель Турдиев так и не смог узнать, какой же суд будет рассматривать дело Очиловой и когда начнутся слушания.

Ответ прокуратуры Ташкента тем не менее пролил свет на положение его жены. Хотя бы из него Турдиев и адвокат узнали, что следствие в отношении Очиловой завершено, а также то, по какой статье она обвиняется.

55-летней Рахиме Очиловой вменяется статья 168 Уголовного кодекса РУз («Мошенничество»), причем с отягчающими последствиями – часть 3, пункт «а», за что она может быть осуждена на 10 лет лишения свободы.

По поводу же окончания следствия адвокат Очиловой выражает удивление: обвиняя фармацевта в мошенничестве, следователи ГУВД (Главное управление внутренних дел) Ташкента почему-то обошлись без допросов, очных ставок и предъявления улик.

Дело о двух миллионах

Химик и биолог Рахима Очилова получила в Институте растениеводства Узбекистана 10 патентов на ценные изобретения в области фармацевтики.

Восемь из них она оставила государству, а два самых ценных приберегла для себя. Это препараты для лечения сахарного диабета и деятельности сердца. Стоимость патентов определена в 2,4 миллиона долларов.

В 2000 году изобретательница зарегистрировала фирму «Био-фарм хаким», где выпускала эти препараты малыми партиями.

Позже продукцией Очиловой заинтересовались бизнесмены из Египта и предложили ей сотрудничество. Но женщина решила остаться в Узбекистане и запустить производство у себя в стране.

Партнеры и патент

Нашлись местные инвесторы, которые должны были купить дорогостоящее оборудование, но этого не произошло, зато партнеры начали требовать от изобретательницы переписать на них патент на лекарства – изобретательница отказалась.

Затем появилось обвинение, что Очилова задолжала инвесторам 100 тысяч долларов, но не отдает деньги. 29 июня женщина была взята под стражу, ГУВД Ташкента возбудило против нее уголовное дело.

Теперь ее дело передано неизвестно в какой суд, при этом у обвинения нет ни одного доказательства получения ею вышеназванной суммы, а также нет ни расписок, ни свидетелей…