День Победы — истинный и неподдельный!

Празднование 9 Мая — Дня Победы — в этом году было особенным, начавшееся притупляться за десятилетия значение этого события, — зазвучало со всей силой, важностью и остротой.

Информационные каналы весь вчерашний день вели трансляции и передавали репортажи о празднование 77-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

В Москве после официального военного парада на улицы с портретами родственников — героев войны — вышли более одного миллиона человек. Поток людей не кончался, он как река захватил все широкие улицы и проспекты российской столицы.

Удивительный дух царил на торжествах во всех республиках бывшего СССР. Глядя на лица участников парадов и шествий в Ташкенте, Бишкеке, Душанбе, Ашхабаде, Алматы, нельзя было не видеть неподдельную радость и гордость, видеть, что если и есть истинные праздники и ценности в жизни наших людей — это День Победы.

В Ташкенте с гордостью несли флаги СССР и УзССР, второй флаг красный с синей полосой посередине. Заметно, какой гордостью наполняются знаменоносцы, как радостно и приятно идти под развевающимся красным знаменем, серпастым и молоткастым, — в него вобрана вся сила и энергия победителей и сокрушителей фашизма и всех других великих свершений Советского Союза.

В Алматы к моему советскому знаменю выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться. Люди мгновенно преображались, когда брали его в руки: парни, казалось, становились увереннее и сильнее, пожилые — счастливее, а молодые родители — хотели обязательно с флагом снять своих детей.

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в парке имени 28 панфиловцев в Алматы был завален метровым слоем цветом, люди шли и шли, чтобы поклониться великому подвигу советского воина.

Дело в том, что именно в День Победы наши люди получают право открыто заявить о том, чем они по-настоящему гордятся и чем живут, кто они сами на самом деле и кто их истинные друзья и братья — это все люди во всем мире, которые вчера так же шли в Бессмертном полку, возлагали цветы Неизвестному солдату у Вечного огня, пели «День Победы», «Катюшу», «Журавли», «Темную ночь»…

Отрадно, что День Победы возвращается в освобожденные области Украины. Страшно думать, что украинские ветераны, которым сегодня как минимум 95 лет, последний призыв на войну касался рожденных в 1927 году, подвергались физическим атакам со стороны националистов, бандеровцев за то, что смели отмечать свой праздник, чтить не вернувшихся с полей.

Целые штурм-группы на Украине 9 Мая занимались тем, что срывали ордена с груди ветеранов, обрывали георгиевские ленточки у всех тех, кто помнит и чтит жертвы 27 млн советских людей, погибших в Великой Отечественной войне.

На Украине демонтировали памятники советским солдатам, взамен ставили тем, кто служил фашистам, выполняя в рядах ваффен-дивизии СС «Галичина» и других карательные работы, — вырезали и сжигали целые поселки, всех от мала до велика, — это Степану Бандере (более 40 памятников), Роману Шухевичу и другим.

Многие воинские подразделения на Украине сегодня воюют под символикой карателей СС, прежде всего, это «Азов», «Айдар», «Правый сектор», они не стесняются, а даже прямо заявляют о себе, как о последователях и потомках именно тех украинских коллаборационистов, которые служили на захваченных территориях фашистам.

Даже вчера, в День Победы, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото своего военнослужащего с шевроном на груди 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова»… Затем это фото было удалено, но понятно, что это бесполезное занятие — сегодня там что ни сними, в кадр попадет символика гитлеровской армии, а многим ее просто не снять — ею изрисованы их тела.

Никогда в детстве не думала, что когда-нибудь мы снова увидем оскал нацизма, фашизма, но Запад и Европа за минувшие 30 лет отошли от урока, который им преподавал Советский Союз, они вновь идут на Восток со своей «коричневой чумой», не испытывая при этом ни стыда, ни неловкости.

Наверно поэтому вчера, в День Победы, во всех наших странах особенно остро и значительно звучал дух наших предков — победителей, а их потомки с гордостью несли красные знамена, портреты героев и победителей, утверждая, кто они, за что они и какая кровь течет в их жилах.

За Дружбу, за Братство, за Мир! С Днем Победы!

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1