Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    День Победы — истинный и неподдельный!

    Празднование 9 Мая — Дня Победы — в этом году было особенным, начавшееся притупляться за десятилетия значение этого события, — зазвучало со всей силой, важностью и остротой.

    Легендарный советский танк Т-34 открыл парад военной техники в Москве в День Победы
    Легендарный советский танк Т-34 открыл парад военной техники в Москве в День Победы

    Информационные каналы весь вчерашний день вели трансляции и передавали репортажи о празднование 77-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

    В Москве после официального военного парада на улицы с портретами родственников — героев войны — вышли более одного миллиона человек. Поток людей не кончался, он как река захватил все широкие улицы и проспекты российской столицы.

    Бессмертный полк в Москве 9 мая 2022 года; фото: Телеграм-Соловьев
    Бессмертный полк в Москве 9 мая 2022 года; фото: Телеграм-Соловьев

    Удивительный дух царил на торжествах во всех республиках бывшего СССР. Глядя на лица участников парадов и шествий в Ташкенте, Бишкеке, Душанбе, Ашхабаде, Алматы, нельзя было не видеть неподдельную радость и гордость, видеть, что если и есть истинные праздники и ценности в жизни наших людей — это День Победы.

    В Ташкенте с гордостью несли флаги СССР и УзССР, второй флаг красный с синей полосой посередине. Заметно, какой гордостью наполняются знаменоносцы, как радостно и приятно идти под развевающимся красным знаменем, серпастым и молоткастым, — в него вобрана вся сила и энергия победителей и сокрушителей фашизма и всех других великих свершений Советского Союза.

    В Алматы к моему советскому знаменю выстроилась очередь, чтобы сфотографироваться. Люди мгновенно преображались, когда брали его в руки: парни, казалось, становились увереннее и сильнее, пожилые — счастливее, а молодые родители — хотели обязательно с флагом снять своих детей.

    В парке имени 28 панфиловцев в Алматы; Ц-1
    В парке имени 28 панфиловцев в Алматы; Ц-1

    Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в парке имени 28 панфиловцев в Алматы был завален метровым слоем цветом, люди шли и шли, чтобы поклониться великому подвигу советского воина.

    Вечный огонь в парке имени 28 панфиловцев в Алматы; Ц-1
    Вечный огонь в парке имени 28 панфиловцев в Алматы; Ц-1

    Дело в том, что именно в День Победы наши люди получают право открыто заявить о том, чем они по-настоящему гордятся и чем живут, кто они сами на самом деле и кто их истинные друзья и братья — это все люди во всем мире, которые вчера так же шли в Бессмертном полку, возлагали цветы Неизвестному солдату у Вечного огня, пели «День Победы», «Катюшу», «Журавли», «Темную ночь»…

    Отрадно, что День Победы возвращается в освобожденные области Украины. Страшно думать, что украинские ветераны, которым сегодня как минимум 95 лет, последний призыв на войну касался рожденных в 1927 году, подвергались физическим атакам со стороны националистов, бандеровцев за то, что смели отмечать свой праздник, чтить не вернувшихся с полей.

    В Украинском Изюме, где продолжаются бои, почтили павших в ВОВ; фото: кр.ру
    В украинском Изюме, где продолжаются бои, почтили павших в ВОВ; фото: кр.ру

    Целые штурм-группы на Украине 9 Мая занимались тем, что срывали ордена с груди ветеранов, обрывали георгиевские ленточки у всех тех, кто помнит и чтит жертвы 27 млн советских людей, погибших в Великой Отечественной войне.

    На Украине демонтировали памятники советским солдатам, взамен ставили тем, кто служил фашистам, выполняя в рядах ваффен-дивизии СС «Галичина» и других карательные работы, — вырезали и сжигали целые поселки, всех от мала до велика, — это Степану Бандере (более 40 памятников), Роману Шухевичу и другим.

    Российский солдат восстанавливает советские памятники на Украине; Телеграм
    Российский солдат восстанавливает памятники советской славе на Украине; Телеграм

    Многие воинские подразделения на Украине сегодня воюют под символикой карателей СС, прежде всего, это «Азов», «Айдар», «Правый сектор», они не стесняются, а даже прямо заявляют о себе, как о последователях и потомках именно тех украинских коллаборационистов, которые служили на захваченных территориях фашистам.

    Сотрудник СБУ Украины в нашивкой СС "Галиция" на жилете... Фото: Телеграм
    Сотрудник СБУ Украины с нашивкой SS Galizien («СС Галичина») на жилете — британская «Sun»…

    Даже вчера, в День Победы, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото своего военнослужащего с шевроном на груди 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова»… Затем это фото было удалено, но понятно, что это бесполезное занятие — сегодня там что ни сними, в кадр попадет символика гитлеровской армии, а многим ее просто не снять — ею изрисованы их тела.

    Владимир Зеленский пишет о скорой "перемоге" ("победе") с такими воинами...
    Владимир Зеленский пишет о скорой «перемоге» («победе») с такими воинами…

    Никогда в детстве не думала, что когда-нибудь мы снова увидем оскал нацизма, фашизма, но Запад и Европа за минувшие 30 лет отошли от урока, который им преподавал Советский Союз, они вновь идут на Восток со своей «коричневой чумой», не испытывая при этом ни стыда, ни неловкости.

    Украинский военнослужащий показывает свои татуировки... Фото: Телеграм - Олег Царев
    Украинский военнослужащий показывает свои татуировки… Фото: Телеграм — Олег Царев

    Наверно поэтому вчера, в День Победы, во всех наших странах особенно остро и значительно звучал дух наших предков — победителей, а их потомки с гордостью несли красные знамена, портреты героев и победителей, утверждая, кто они, за что они и какая кровь течет в их жилах.

    Вот такие правнуки победителей, такая духовная связь... Фото: Телеграм-Соловьев
    На параде в Белгороде. Вот такие правнуки победителей, такая духовная связь… Фото: Телеграм-Соловьев

    За Дружбу, за Братство, за Мир! С Днем Победы!

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Возрождение СССР
    Теги: День Победы. Бессмертный полк Россия СССР Украина
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Националистам или узбекским борцам за независимость

    Вот уже более 30 лет в Узбекистане правит национальная элита, стало лучше? Поэтому советские коммунисты знали, дело не в национальности, а в социальном строе - служит ли он народу или кучке буржуев.

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa