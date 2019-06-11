Депутаты Олий Мажлиса РУз – о фейках международных НПО

Высокопарно и осторожно, но сразу три депутата Законодательной палаты парламента Узбекистана высказали свое мнение о работе международных правозащитных организаций.

Высказывания депутатов Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, прозвучавшие с их страниц в Facebook, стали реакцией на акцию протеста, проведенную 5 июня в Вене (Австрия) группой активистов.

Венский пикет был приурочен к проходившей там конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по проблемам пыток. Внимание ее участников хотели привлечь к проблеме распространения группой международных организаций фейковой информации об Узбекистане и вокруг него.

Одним из главных организаторов акции стала известная правозащитница из Узбекистана, бывшая политзаключенная и жертва пыток Мутабар Таджибаева.

В интервью Ц-1 Мутабар, на протяжении нескольких лет безуспешно пытавшаяся убедить своих иностранных коллег в неприемлемости лжи, говорила о своем убеждении в том, что ложь некоторых международных организаций – это намеренная и осознанная политика.

Тем не менее участники конференции ОБСЕ постарались проигнорировать акцию протеста Таджибаевой: никто из них не вышел для беседы с пикетчиками.

Но неожиданно поддержка акции пришла из Ташкента. Три депутата Олий Мажлиса Узбекистана высказали свои мнения по поводу методов работы некоторых международных НПО.

Азамат Пардаев, депутат Олий Мажлиса из Самаркандской области, член партии «Миллий Тикланиш», представляющий Комитет по вопросам промышленности и торговли, заявил, что есть силы, которые не радуются изменениям в Узбекистане.

«Мы хотим, чтобы каждое движение, осуществляемое в Узбекистане для обеспечения достойной и мирной жизни, находило объективный взгляд некоторых средств массовой информации», – написал Пардаев.

«Мы против распространения различных фейковых новостей, наносящих ущерб имиджу Узбекистана, унижающих авторитет государства и народа», – добавил он.

Расул Кушербаев, депутат парламента из Ташкентской области, член УзЛиДеП, представляет в Законодательной палате Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий.

В своем заявлении он высказал сожаление, что не все организации, взявшие на себя обязанности по защите прав человека, правильно выполняют свою работу.

«Есть случаи их работы по заказу, попытки нанести урон имиджу государства коррупцией и субъективными взглядами, – писал Кушербаев. – Общество должно знать их истинные дела и намерения. Пусть нам сопутствует удача на этом пути».

Акмал Рахманов, депутат Олий Мажлиса из Наманганской области, член партии «Миллий Тикланиш», представляющий в парламенте Комитет по обороне и безопасности, в своем заявлении похвалил Мутабар Таджибаеву.

Он был наиболее прямолинейным в оценке действий неправительственных правозащитных организаций.

«Неприемлемо, что некоторые международные организации, преследуя свои интересы, распространяя выдуманные и лживые сведения о государстве, проводящем политику гуманизма и гласности, о нашем народе, стремятся нанести урон авторитету страны в мире», – заявил Рахманов.

«В этой связи протестные акции «Руки прочь от нашей Родины!», проводимые Мутабархон и подобными ей людьми против некоторых международных организаций, фондов и средств массовой информации, проводящих неблаговидную политику, заслуживают внимания», – продолжил он.

Затем депутат высказал мнение, что каждый узбекистанец, независимо от того, где он живет, должен поддерживать такие акции, направленные на защиту своей родины, на благо народа.

«Нам нужно быть всем вместе против бесстыдного вмешательства упомянутых в акции «старших братьев» и «транснациональных корпораций», которые поставили перед собой цель: сбить наш народ с верного пути, а также нам необходимо противостоять их ухищрениям и коварству», – призвал депутат Рахманов.

Фейки международных организаций

В апреле Ц-1 опубликовал журналистское расследование, что в 2016 году HRW и ряд ее партнерских организаций ложно представили рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову в качестве судмедэксперта.

Фейковый судмедэксперт понадобился HRW и партнерам для утверждения, что причиной смерти предпринимателя Ильхома Ибодова в сентябре 2015 года в СИЗО СНБ Бухарской области могли стать пытки.

В 2010 и 2011 годах президент базирующейся во Франции ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева выдумала массовые внесудебные казни в Узбекистане (как минимум 1500 жертв).

Якобы они происходили месяцы спустя после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, выдав за источника-патологоанатома школьного учителя из Коканда Умиджона Абдуназарова.

Но разоблачение Атаевой не стало поводом ни для одной международной организации для разрыва с ней отношений.

Последнее заявление с участием Атаевой 15 мая сделали «Международная амнистия» и еще ряд организаций, когда сообщили о якобы преследовании двух бывших политзаключенных в Узбекистане.

Список фейков можно продолжить – это бывший исламист Али Феруз (Худоберди Нурматов из Коканда), о котором пишут лишь как о журналисте и гомосексуалисте; «независимый журналист» Бобомурод Абдуллаев, занимавшийся пропагандой и публикацией клеветы под именем Усман Хакназаров для оппозиционного «Народного движения Узбекистана», и многие другие факты.

Правда, список борющихся против фейков и лжи не так обширен. Но присоединение, пусть робко и осторожно, троих депутатов Олий Мажлиса РУз имеет значение.