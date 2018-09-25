Детский труд на хлопковых полях в Узбекистане искоренен?..

Власти США исключили узбекский хлопок из списка товаров, производящихся с использованием детского труда. Как обстоят дела на самом деле – рассказывают правозащитники.

Министерство труда США 21 сентября опубликовало доклад, в котором отмечается, что Узбекистан впервые добился прогресса, сократив использование принудительного детского труда при сборе хлопка.

«США высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка через необъявленные визиты на места. А также наказывать должностных лиц, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу», – сказано в сообщении посольства США в Ташкенте.

Американская дипмиссия также информирует, что Бюро международных связей Министерства труда США в этом году исключило узбекский хлопок из списка товаров, при производстве которого используется детский труд.

В настоящее время в нем указано 148 товаров, произведенных в 76 странах мира.

Это, к примеру, алкогольные напитки в Камбодже, искусственные цветы в Китае, производство бананов в Бирме, Эквадоре, Никарагуа, Бразилии, на Филиппинах и в других странах, кирпичей – в России, Индии, Иране, Афганистане.

Среди производителей хлопка, которые используют детский труд, все еще значатся: Аргентина, Пакистан, Азербайджан, Парагвай, Бенин, Таджикистан, Бразилия, Турция, Туркменистан и еще ряд стран.

Детей на полях нет

Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева рассказала Ц-1, что на сегодняшний день случаев детского труда на хлопковых полях зафиксировано не было.

«Каждый день мне звонят люди, я выезжаю наблюдать за ситуацией. И сколько я опрашиваю людей – медиков, педагогов, детей и студентов не привлекают. Хотя, например, в Ташкентской области, куда я ездила, коробочки только начинают раскрываться», – сказала Урлаева.

Ее коллега Малохат Эшанкулова рассказала, что жалобы на детский труд к ней не поступали.

«Хотя бюджетников продолжают принудительно вывозить на сбор хлопка. С этим пока сложнее, но работа ведется», – сказала она.

Детский труд – вне хлопковых полей

Но Елена Урлаева дополняет интервью сообщением, что детский труд как явление в Узбекистане не искоренили. Дети школьного возраста продолжают работать в сфере торговли, сельского хозяйства, услуг. Нередки случаи использования детского труда при благоустройстве общественных территорий.

Например, в Каракалпакстане учащихся Кунградского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности заставляют трудиться на подсобных работах.

Как рассказывает Урлаева, дети не ходят на занятия – вместо этого кураторы выводят их на работу в огороды. Причем, по словам сотрудников данного колледжа, это происходит систематически.

В 2016 году Узбекистан ратифицировал конвенции Международной организации труда, запрещающие принудительный и детский труд.

До этого дня власти каждую осень мобилизовывали на сбор хлопка около двух миллионов человек, включая школьников, студентов, а также работников бюджетных организаций.