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    Детский труд на хлопковых полях в Узбекистане искоренен?..

    Власти США исключили узбекский хлопок из списка товаров, производящихся с использованием детского труда. Как обстоят дела на самом деле – рассказывают правозащитники.

    Хлопок - ключевой экспортный товар Узбекистана; фото: 24uz.uz
    Хлопок — ключевой экспортный товар Узбекистана; фото: 24uz.uz

    Министерство труда США 21 сентября опубликовало доклад, в котором отмечается, что Узбекистан впервые добился прогресса, сократив использование принудительного детского труда при сборе хлопка.

    «США высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка через необъявленные визиты на места. А также наказывать должностных лиц, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу», – сказано в сообщении посольства США в Ташкенте.

    Американская дипмиссия также информирует, что Бюро международных связей Министерства труда США в этом году исключило узбекский хлопок из списка товаров, при производстве которого используется детский труд.

    В настоящее время в нем указано 148 товаров, произведенных в 76 странах мира.

    Это, к примеру, алкогольные напитки в Камбодже, искусственные цветы в Китае, производство бананов в Бирме, Эквадоре, Никарагуа, Бразилии, на Филиппинах и в других странах, кирпичей – в России, Индии, Иране, Афганистане.

    Среди производителей хлопка, которые используют детский труд, все еще значатся: Аргентина, Пакистан, Азербайджан, Парагвай, Бенин, Таджикистан, Бразилия, Турция, Туркменистан и еще ряд стран.

    Детей на полях нет

    Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева рассказала Ц-1, что на сегодняшний день случаев детского труда на хлопковых полях зафиксировано не было.

    «Каждый день мне звонят люди, я выезжаю наблюдать за ситуацией. И сколько я опрашиваю людей – медиков, педагогов, детей и студентов не привлекают. Хотя, например, в Ташкентской области, куда я ездила, коробочки только начинают раскрываться», – сказала Урлаева.

    Ее коллега Малохат Эшанкулова рассказала, что жалобы на детский труд к ней не поступали.

    «Хотя бюджетников продолжают принудительно вывозить на сбор хлопка. С этим пока сложнее, но работа ведется», – сказала она.

    Детский труд – вне хлопковых полей

    Но Елена Урлаева дополняет интервью сообщением, что детский труд как явление в Узбекистане не искоренили. Дети школьного возраста продолжают работать в сфере торговли, сельского хозяйства, услуг. Нередки случаи использования детского труда при благоустройстве общественных территорий.

    Например, в Каракалпакстане учащихся Кунградского профессионального колледжа нефтяной и газовой промышленности заставляют трудиться на подсобных работах.

    Как рассказывает Урлаева, дети не ходят на занятия – вместо этого кураторы выводят их на работу в огороды. Причем, по словам сотрудников данного колледжа, это происходит систематически.

    В 2016 году Узбекистан ратифицировал конвенции Международной организации труда, запрещающие принудительный и детский труд.

    До этого дня власти каждую осень мобилизовывали на сбор хлопка около двух миллионов человек, включая школьников, студентов, а также работников бюджетных организаций.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан, Узбекский хлопок
    Теги: Узбекистан узбекский хлопок
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