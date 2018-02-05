Дильмурод Саид: «Я вешу 54 кг, у меня туберкулез и нет зубов»

Журналист и правозащитник, вышедший на свободу после девяти лет заключения в тюрьмах Узбекистана, говорит, что нуждается в срочном лечении.

Дильмурод Саид, 56-летний активист правозащитного общества «Эзгулик» и независимый журналист, 3 февраля вышел на свободу из Касанской колонии строгого режима в Кашкадарьинской области после почти девяти лет заключения.

«Меня освободили условно-досрочно. Я уже почти потерял надежду выйти на свободу. Вместе со мной суд отпустил еще 15 человек, которые сидели по религиозным статьям», – рассказал Ц-1 Дильмурод.

Первым делом активист вынужден заняться своим здоровьем: годы, проведенные в четырех узбекистанских тюрьмах, не прошли бесследно.

«Я вешу 54 килограмма, у меня туберкулез и нет зубов», – признается он.

После реабилитации Дильмурод собирается вернуться к правозащите и журналистике.

«Я буду добиваться полного освобождения и начну с расследования своего дела – меня оговорили и обвинили в получении взятки. Я наблюдал в тюрьме столько поломанных судеб… – работы хватит надолго», – делится планами активист.

Васила Иноятова, глава общества по защите прав человека «Эзгулик», рассказала Ц-1 о своих впечатлениях от встречи с Саидом.

«Дильмурод похудел до неузнаваемости, но дух не сломлен, и он по-прежнему будет бороться против несправедливости. Сейчас надо получить паспорт и попытаться наладить жизнь. У него нет никаких источников дохода, и я буду просить международные организации, в том числе Front line, оказать ему материальную помощь и посодействовать в публикации книги его стихов», – делится планами Иноятова.

По ее словам, у Саида не брали никаких расписок о том, что он не будет заниматься правозащитой, – надзиратели просто вывели во двор и отпустили на все четыре стороны.

Скучает по жене и дочке

Единственный родственник журналиста – младший брат Обид, в квартире которого в Ташкенте сейчас и живет Дильмурод. В свою квартиру, находящуюся в 50 метрах от жилья брата, он так и не может вернуться: там все напоминает о покойных жене и дочери.

В 2009 году, после осуждения Саида, в автокатастрофе погибли его 34-летняя супруга Барно Джуманова и пятилетняя дочь Рухшона, а в 2014-м умерла его мать.

«Я уже был на могиле у мамы, а к жене и дочери не смог попасть. Я попросил таксиста заехать на кладбище ночью, но оно было закрыто. Сейчас собираюсь с силами проведать моих девочек», – едва сдерживая слезы, говорит Дильмурод.

«Будешь знать, о чем писать»

56-летний журналист и правозащитник Дильмурод Саид был задержан 22 февраля 2009 года по обвинению в мошенничестве.

30 июля Тайлакский районный суд приговорил журналиста к 12,5 года заключения, впоследствии Самаркандский областной и Верховный суд Узбекистана оставили приговор без изменений.

Правоохранители давно следили за журналистом. Так, в мае 2002-го он был избит хулиганами в присутствии милиционеров после публикации критических статей о расцвете стихийных рынков труда (мардикер базаров).

«Когда меня избивали, стоящие рядом милиционеры говорили мне: «Вот теперь будешь знать, о чем писать, о чем молчать».

Это прямое свидетельство того, что меня избили за опубликованную статью», – сообщил тогда Дильмурод Саид корреспонденту IPRW.

В 2009 году за активиста взялись серьезно. Его арестовали на основании заявления Аслиддина Уринбаева – руководителя Джамбайского машинно-тракторного парка (Самаркандская область). Последний пожаловался, что родственница фермера Маргуба Джураева и четверо ее знакомых под руководством Дильмурода Саида вымогают у него 15 тысяч долларов США.

Через несколько дней Джураева была задержана при получении взятки от Уринбаева. Вымогательница опять-таки дала показания, что взяла деньги по просьбе журналиста.

Дильмурод стал жертвой классической милицейской подставы за громкие разоблачения: он проводил расследования жалоб фермеров на Уринбаева, который систематически распродавал технику, принадлежащую обществу фермеров.

Впоследствии основная свидетельница отказалась от показаний против журналиста, но разваливающееся дело спас своими показаниями экс-глава фермерского товарищества Джамбайского района Самаркандской области, который вдруг вспомнил, что Саид требовал от него взятку в размере 5 тысяч долларов.

Во время нахождения в Навоийской тюрьме Дильмурод на свидании со своим братом передал письмо-завещание, в котором были такие строки«…Я спокоен за свою прожитую жизнь, а дальше ничего интересного не осталось! Если мои дни закончатся здесь, то не старайтесь перевезти мое тело в Ташкент, положите в Булунгуре, рядом с женой Барно и дочкой Рухшоной…»