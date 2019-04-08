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    Дильрабо Холбаева заменила Марата Захидова на посту главы КЗПЛУ

    На курултае Комитета защиты прав личности Узбекистана, состоявшемся накануне в Ташкенте, главой организации была избрана Дильрабо Холбаева.

    Дильрабо Холбаева - новый председатель КЗПЛУ
    Дильрабо Холбаева — новый председатель КЗПЛУ

    40-летняя Дильрабо Холбаева была избрана председателем Комитета защиты прав личности Узбекистана (КЗПЛУ) – организации, которая с момента своего основания была нераздельно связана с именем Марата Захидова.

    Но его скоропостижная смерть – Захидов умер в Израиле 24 февраля на 78-м году жизни – поставила членов КЗПЛУ перед необходимостью избрания нового лидера.

    Курултай КЗПЛУ состоялся 7 апреля в Ташкенте, и начался он с чтения молитвы за упокой души Марата Захидова.

    Затем члены комитета перешли к организационным вопросам, главным из которых было избрание нового председателя.

    Всего было выдвинуто две кандидатуры: заместитель председателя КЗПЛУ Дильрабо Холбаева и глава отделения Ферганской области Одил Хикматов.

    После голосования было объявлено о победе 40-летней матери четырех детей Холбаевой из Ташкентской области.

    Дильрабо Холбаева состояла в КЗПЛУ с 2007 года. Она имеет высшее образование: в 2012 году окончила Ташкентский филиал Московского университета сервиса и менеджмента по специальности «Менеджмент организации».

    В интервью Ц-1 Холбаева сказала, что главной целью КЗПЛУ ставит необходимость сплоченной работы правозащитников, так как их роль и значение для страны сегодня важны как никогда.

    «Времена меняются, – говорит Дильрабо. – Необходимость правозащитной работы становится все яснее. Без защиты прав конкретного человека на конкретном месте невозможно осуществить грандиозные задачи, поставленные руководством республики».

    Комитет теперь уже во главе с Холбаевой хочет обзавестись своим интернет-ресурсом, усилить присутствие в регионах Узбекистана, мечтает о приобретении офиса, оснащенного всей необходимой техникой, для работы правозащитников.

    На курултае комитета присутствовал Умид Шодиев – представитель отдела по работе с некоммерческими организациями Минюста РУз.

    Власти Узбекистана на протяжении правления первого президента Ислама Каримова, с 1989 по 2016 год, вели борьбу с независимой общественной деятельностью в стране. Но комитет Марата Захидова всегда был исключением.

    Покойный активист сам не раз принимал участие в травле своих коллег, находясь во время пикетов и других акций на стороне властей страны.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гражданское общество Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Дильрабо Холбаева КЗПЛУ Марат Захидов права человека в Узбекистане
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