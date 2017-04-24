Директор джизакской школы – на скамье подсудимых за оскорбления и мат

Суд Зарбдарского района Джизакской области дал 15 дней на примирение директору школы № 1 Бахтиеру Элмурадову и униженной и оскорбленной им учительнице.

Рассмотрение дела Бахтиера Элмурадова началось в суде Зарбдарского района Джизакской области в середине апреля. Заслушав стороны, 20 апреля суд постановил дать сторонам конфликта 15 дней на примирение.

О каком примирении может идти речь, возмущаются джизакские наблюдатели и выражают опасение, что Элмурадов и на этот раз избежит наказания.

События, приведшие директора в суд, произошли 28 марта. В этот день учительница начальных классов Зайтуна Ризаева обратилась к Элмурадову с просьбой увеличить ей часы работы. Женщина говорила о необходимости большего заработка, так как она одна, без мужа растит детей, старшим оплачивает контракт за учебу в вузе.

В ответ на просьбу, как рассказывает Ризаева, директор покрыл ее с головы до ног нецензурной бранью, оскорблял ее по-всякому, а затем и вовсе выгнал из своего кабинета.

Потрясенная таким приемом, учительница в коридоре упала в обморок. Но, придя в себя, она решила выказать обиду директору школы, заявив руководителю учебного заведения, что он ответит за такое обращение.

На следующий день Ризаева обратилась с заявлением в Народную приемную президента страны Шавката Мирзиёева, открывшуюся в Зарбдарском районе. Там досконально изучили ее обращение и перенаправили его в отделение внутренних дел Джизакской области.

В итоге против директора Элмурадова было открыто дело по статье 41-й Административного кодекса Узбекистана – «Оскорбление».

Бахтиер Элмурадов известен в Зарбдарском районе прежде всего своим крутым нравом, а также умением выворачиваться из любой ситуации.

В 2012 году на хлопковом поле он обругал, избил и уволил учителя по труду, правозащитника Зиедулло Раззакова. Причина: Раззаков недостаточно жестко требовал от школьников сбор хлопка.

При встрече Нового, 2016 года Элмурадов совершил аварию на своей машине, в результате которой трое его сотрудников получили увечья и остались инвалидами.

«Выйдет ли директор школы сухим из воды и в этот раз?» – задаются вопросом наблюдатели в Джизакской области.