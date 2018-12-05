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    Директора школы в Денау обвиняют в сексуальных домогательствах к детям

    Милиция в Денауском районе Сурхандарьинской области РУз начала предварительное расследование в отношении директора школы за сексуальное домогательство к несовершеннолетним.

    seksualnoe-domogatelstvo
    Сообщить о сексуальном домогательстве необходимо; фото: HBR

    Как стало известно, 15 октября этого года жительницы махалли «Уртакишлок» Денауского района Дилором Джураева, Адолат Эшматова, Зебунисо Раджабова обратились в Денауский РОВД с заявлением.

    В нем они пожаловались на сексуальные домогательства директора школы № 86 Денауского района к их дочерям, которые учатся в этой школе.

    Как следует из заявления, в тот день директор, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, между 16–17 часами согнал несовершеннолетних девочек под лестницу, где нет обзора видеокамер, и стал совершать в отношении них аморальные действия: трогал по всему телу, щупал их грудь и целовал некоторых из них.

    Одна из девочек, подвергшаяся издевательствам, является ученицей третьего класса, ей 10 лет.

    Как сообщил начальник следственного отдела Денауского РОВД Сурхандарьинской области подполковник Нуриддин Ходжамурадов, сейчас по этому случаю ведется предварительное расследование.

    По причине того, что дело связано с честью и достоинством человека, общественность будет извещена после решения суда.

    Заведующая Денауским районным отделом народного образования Раъно Саломова сообщила, что в связи с происшедшим директор школы освобожден от занимаемой должности.

    «В соответствии с инструкцией нашего министерства сотрудник народного образования, даже самый лучший учитель, пришедший на работу в нетрезвом состоянии, подлежит освобождению от работы приказом. Я же, проявив гуманизм, отстранила от работы.

    — Его единственная вина заключается в том, что он пришел на работу в нетрезвом состоянии. Он непьющий человек. Видимо, кто-то пригласил директора на обед и обманом напоил его», – говорит заведующая.

    Родители, обеспокоенные тем, что сотрудники Денауского РОВД и прокуратуры желают скрыть это происшествие, пишут президенту и в другие учреждения. Однако подвижек в ходе следствия не наблюдается.

    По заявлениям родителей, после этого случая дети перенесли тяжелый психологический удар и боятся идти на занятия в школу.

    Запрос Ц-1 по данному инциденту в прокуратуру Сурхандарьинской области на момент написания статьи остался без ответа.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка
    Теги: Денау дети в Узбекистане сексуальное домогательство Сурхандарьинская область
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