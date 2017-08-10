Доллар в Узбекистане упал на 5% – валютчики ждут либерализации

Курс доллара в Узбекистане впервые за три месяца упал ниже отметки 8000 сумов. Валютчики видят в этом эхо скорой либерализации валютной политики.

Сегодня курс доллара США на черном рынке упал ниже пороговой отметки в 8000 сумов. В Ташкенте за один доллар дают от 7800 до 8000 сумов.

В регионах, где экономика гораздо острее реагирует на валютные колебания, курс упал до 7700–7800 сумов за доллар.

Предпосылок к снижению курса американской валюты нет. Напротив, несколько тысяч верующих мусульман из Узбекистана отправляются к святым местам в Саудовской Аравии.

Ежегодно перед хаджем курс доллара растет, поскольку каждый из паломников берет с собой наличную иностранную валюту, формируя спрос на рынке.

Цены на бытовую технику и электронику 10 августа рассчитывались, исходя из курса 8100 сумов за доллар. На продуктовом рынке – пока без изменений. Мясная вырезка стоит 64 тысячи сумов (8 долларов по «черному курсу») за килограмм, столько же просят за сливочное масло.

Валютчики готовятся к либерализации

В социальных сетях узбекистанцы предполагают, что валютные «бригадиры» вновь решили устроить «качели», чтобы нажиться на разнице курсов валют. Сами менялы утверждают обратное.

Как объяснил один из них, обычно при «качелях» рядовые валютчики перестают продавать доллары, опасаясь резкого скачка валюты. Нынешняя ситуация кардинально другая: менялы скупают и продают доллары по актуальному курсу.

«С 1 сентября все ждут «конверта» (свободная конвертация валюты. – Прим. Ц-1), поэтому рынок замер. Клиенты не хотят рисковать капиталом из-за неизвестности. Даже нашему шефу (валютный бригадир) неизвестно, приблизится официальный курс к рыночному или наоборот», – рассказал валютчик с Сергелийского авторынка Ташкента.

По словам сотрудника ташкентской консалтинговой компании, занимающегося полулегальным обналичиванием средств с банковских счетов, дефицита наличности сейчас нет.

Услуги за «серый обнал» едва превышают 2–3% от суммы. Еще полгода назад процент был в десять раз выше. Это объясняется тем, что юридические лица получили право покупки иностранной валюты в коммерческих банках по фиксированному рыночному курсу – 8500 сумов за доллар.

Тем не менее черный рынок продолжит свое существование, пока есть теневые сектора экономики, уверен он.

За минувший год официальный курс американской валюты по отношению к узбекскому суму вырос на 40%.

Именно на столько процентов поднялись мобильная связь, Интернет, государственные пошлины на импорт и цены на товары.

За этот же период «черный курс» вырос на 25% – с 6400 до 8000 сумов за доллар. Реальные доходы населения обесценились на треть.