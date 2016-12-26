Дома узбекистанцев сносят, обозначая узбекско-кыргызскую границу

Жители приграничья в Андижанской области Узбекистана неожиданно стали жертвами улучшения отношений с Кыргызстаном – их дома снесли при демаркации границы.

Оттепель в отношениях с соседними государствами, инициированная новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, неожиданно негативно повлияла на жизнь обычных граждан республики в приграничном регионе.

Пока президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встречался с Мирзиёевым в минувшую субботу, жители махалли Дурафшон Мархаматского района Андижанской области пытались отстаивать свои интересы.

Без крыши над головой

Их дома находились слишком близко от предполагаемой линии границы между Кыргызстаном и Узбекистаном и были снесены. Об этом стало известно из жалоб жителей махалли, поступивших в редакцию Ц-1.

Среди тех, кто остался без крыши над головой, – Гульнара Абдуллаева, мать двоих трехлетних детей, сейчас ожидающая рождения третьего ребенка.

«Летом нас, как и других граждан, чьи дома находились в 50–60 метрах от границы, предупредили о грядущем сносе – в целях безопасности, – рассказала Гульнара. – Но позже сообщили, что вопрос «заморожен», и сказали, что можем жить спокойно. Однако в ноябре этого года наш дом все-таки разрушили».

По словам Гульнары, сносом руководил Омадбек Арслонов, заместитель хокима Мархаматского района по вопросам границы.

«Как можно лишать людей жилья накануне зимы?» – задается вопросом Абдуллаева.

Сносы будут продолжаться

Как стало известно Ц-1, в этом районе были снесены десятки жилых домов. Населявшие их люди до сих пор жильем не обеспечены – ютятся у своих родных.

Жители приграничья пожаловались на ситуацию в виртуальную приемную Шавката Мирзиёева, тогда еще премьер-министра. И даже получили позитивные ответы с обещаниями решить вопрос – увы, по словам жителей махалли, местные органы власти и СНБ не принимают во внимание указания сверху.

По словам майора Умиджона Ташматова, начальника отделения Службы национальной безопасности Мархаматского района, дома граждан сносились на основании решения суда.

Он также сообщил, что работы по очистке приграничья от жилых домов, которые начались 22 ноября, будут продолжены. А вопросы обеспечения населения жильем и земельными участками, согласно закону, обязан решить местный хокимият.

Правозащитники из общества защиты прав человека в Узбекистане «Эзгулик» отмечают, что в Конституции Республики Узбекистан записано, что интересы граждан стоят выше интересов государства.

В частности, в комментариях к Конституции Республики Узбекистан говорится о том, что принятие ведомственных документов, противоречащих Конституции, является нарушением Основного закона.

Однако в последние годы ведомственные интересы в Узбекистане традиционно ставились выше интересов граждан, что являлось дискриминацией их прав и интересов.