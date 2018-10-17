Дорогое образование и безработица. Что ждет молодежь Узбекистана?

Повышение минимальной заработной платы в РУз отразится на стоимости высшего образования. Контракты в вузах настолько высоки, что дешевле выучиться за рубежом.

С 1 ноября в Узбекистане повышаются минимальные размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%. Минимальный размер заработной платы (МРЗП) теперь составит 202 730 сумов в месяц (25 долларов США).

Одновременно с этим повышается и стоимость контракта на обучение в узбекистанских вузах.

С сентября текущего года она привязана к минимальной заработной плате. Соответствующее решение было одобрено Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения 4 июля.

Установлены и точные тарифы. Так, самый дешевый контракт в бакалавриате за один учебный год обойдется в 45 МРЗП, самый высокий – в 60.

Таким образом, стоимость годового обучения в вузах со следующего месяца будет варьироваться от 9 122 850 сумов (порядка 1100 долларов США) до 12 163 800 (порядка 1500 долларов).

Суперконтракт — совсем супер

При этом есть еще суперконтракт, который абитуриент может заключить с вузами, если он не набрал нужного количества баллов при сдаче экзаменов. Тут простая математика: чем больше недостающих баллов – тем выше цена за обучение.

Она может варьироваться от ситуации: если абитуриенту не хватило одного балла – в первый год обучения он платит в полтора раза больше основного контракта; а если абитуриент набрал лишь один балл – он платит сумму, в 20 раз превышающую основной контракт, что может доходить до 38 тысяч долларов в год.

Очевидно, что стоимость обучения в вузах страны просто несопоставима с уровнем дохода населения. Среднемесячная номинальная заработная плата в Узбекистане, согласно данным Госкомстата, составляет порядка 1,6 млн сумов (200 долларов США).

Причем надо понимать, что это среднестатистические данные, реальные же ежемесячные доходы основной части населения, особенно людей, проживающих в областях, составляют менее 100 долларов.

Наверное, поэтому в обществе царит твердая уверенность, что диплом о высшем образовании открывает двери в жизнь с широкими возможностями. Тем не менее контракт на обучение своих детей для многих родителей является непосильной задачей.

Обучение не соответствует стоимости

Тех, кто все же смог изыскать средства на обучение, весть о повышении контрактов, разумеется, не радует. Родители студентки одного из узбекистанских вузов, представившейся как Бону, теперь будут платить больше 9 млн сумов в год.

«Я и мои родители рады, что я студентка, но сумма контракта омрачает нашу радость. Папа 4–5 месяцев не получает зарплату: вся она уходит на оплату контракта. Это время живем на зарплату мамы и мою стипендию», – рассказывает Бону.

При этом девушка считает, что знания и качество преподавания в вузе, где она обучается, никак не соответствуют тем деньгам, что приходится платить.

Она бы с радостью поступила в какой-нибудь зарубежный вуз, где и качество образования лучше, и стоимость обучения дешевле. Однако в традиционной узбекской семье не каждые родители готовы отпустить свою дочь одну за границу.

Поэтому отцу Бону, как она сама говорит, не остается ничего, как только ругаться при каждой новости о повышении контракта.

За рубежом – дешевле

А ведь вариант с учебой в зарубежных вузах действительно выглядит намного привлекательнее.

В октябре прошлого года в Узбекистане появился общественный интернет-проект EduNow, посвященный образованию за рубежом. У его истоков стояли блогер Умид Гафуров (Troll.uz) – обладатель стипендии Erasmus Mundus Silkroute (Европа), Maксим Ким и Олим Турсунов – обладатели стипендии UGRAD (США).

Когда-то ребята сделали выбор в пользу зарубежного образования. Теперь же пытаются поделиться своим опытом с земляками. На своих ресурсах они выкладывают информацию о стипендиях, грантах, стажировках в вузах по всему миру и надеются, что тем самым помогут молодым людям своей страны сделать правильный выбор.

«Про бесплатные программы и стипендии в Узбекистане мало кто рассказывает. Да и у меня постоянно спрашивали, куда подать документы. Вот мы и решили создать такой проект. Сейчас, правда, мы его приостановили: в планах сделать нечто большее», – рассказал корреспонденту Ц-1 Умид Гафуров.

Блогер считает, что система образования в Узбекистане требует кардинальных изменений, и пока они не произойдут – лучше учиться в зарубежных вузах. Там их больше, они лучше и по цене, и по качеству. Среди них есть и бесплатные.

Еще одним достоинством обучения за рубежом Гафуров называет отсутствие коррупции.

Впереди – безработица и миграция

Система высшего образования в Узбекистане действительно оставляет желать лучшего. Несмотря на то что оплата обучения обходится порой очень дорого, выпускники рискуют вообще не найти себе работу.

В стране до сих пор не решен вопрос с обеспечением населения рабочими местами. А по данным Министерства занятости и трудовых отношений, уровень безработицы в первом полугодии составил 9,3%.

Похоже, в ближайшее время ситуацию решить так и не удастся. В марте текущего года эксперты МВФ после консультаций с госорганами РУз заявили, что безработица в Узбекистане продлится еще 10–15 лет.

Рынок труда в Узбекистане ежегодно увеличивается примерно на 500 тысяч человек, ищущих возможности трудоустройства. При этом доля трудоспособного населения будет оставаться исключительно высокой и в течение предстоящих нескольких десятилетий.

Эксперты тогда предположили, что тенденция к росту числа трудовых мигрантов, работающих за рубежом, будет продолжать расти.

И тут важно понимать, что молодые специалисты с дипломами узбекистанских вузов, к сожалению, не станут исключением…