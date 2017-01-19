Дорожный инспектор в Узбекистане утверждает: взятку не требовал

Сотрудник дорожной инспекции Сырдарьинской области РУ оказался под судом по обвинению в получении взятки в 30 долларов, но заявляет о невиновности и пытках.

Фаррух Декханов, 26-летний сотрудник 4-го мобилизационного отряда дорожно-патрульной службы управления внутренних дел (УВД) Сырдарьинской области Узбекистана, обвиняется в совершении преступления по статье 210 Уголовного кодекса: «Получение взятки в крупном размере».

В материалах его дела, которое в настоящее время рассматривает Сырдарьинский областной суд по уголовным делам, говорится, что подсудимый был арестован 27 октября 2016 года сотрудниками управления Службы национальной безопасности (СНБ) и областного департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Что за день до этого, 26 октября, он, находясь на работе на одном из центральных перекрестков города Гулистана, областного центра Сырдарьинской области, остановил «Дамас», за рулем которого находился водитель в нетрезвом состоянии, и начал вымогать у него взятку в размере 200 тысяч сумов (30 долларов США по курсу «черного рынка»).

Водитель, как выяснилось, трижды отбывавший срок лишения свободы за кражи, обратился с жалобой на инспектора в СНБ, вскоре последний был задержан.

Инспектора пытали

Правозащитники в Сырдарьинской области сомневаются в виновности инспектора. Руководитель областного отделения правозащитного общества «Эзгулик» в Сырдарьинской области Исраил Ризаев говорит, что Декханов во время следствия подвергался пыткам.

Он обращает внимание, что следователи располагают лишь заявлением водителя, инспектор не был пойман с поличным, якобы полученные деньги не имели отметок.

По мнению Ризаева, дорожный инспектор мог стать жертвой банального плана, который имеется у сотрудников СНБ, по борьбе с взяточничеством, чаще всего под его гребенку попадают самые незащищенные госслужащие из низших чинов.

Если обвинение, выдвигаемое против Дехканова, подтвердится, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.