Доступна ли ипотека молодым семьям в Узбекистане?

Льготный кредит на жилье могут позволить себе семьи с доходом не менее трех миллионов сумов. Для многих узбекистанцев это неподъемная сумма.

Сегодня льготные ипотечные кредиты для молодых семей в Узбекистане предлагаются под 9% годовых (стандартные условия – 17–20%), первоначальный взнос – 25%.

В течение 2017–2020 годов по программе «Доступное жилье» в Узбекистане появится около 50 тысяч многоквартирных домов. Реализацией квартир по льготной схеме займется «Ипотека банк».

Предполагается, что минимальный первоначальный взнос в рамках этой программы сократится до 12,5%, а проценты останутся на уровне ставки рефинансирования Центрального банка РУз (сейчас 9%).

Пока дома по программе «Доступное жилье» находятся на стадии проектировки и строительства, проанализируем, что сегодня предлагается молодым семьям на рынке первичной недвижимости в Ташкенте и регионах.

Цены на новостройки в Ташкенте

Стоимость квартир зависит от района, инфраструктуры, транспортной доступности. Самые дешевые варианты – традиционно на окраине города.

Район Квартира Площадь Этаж Стоимость Мирзо-Улугбекский 1-комнатная 24 кв. м 1-й 15 000 долл. Мирзо-Улугбекский 1-комнатная 22 кв. м 3-й 11 000 долл. Юнусабадский 1-комнатная 37 кв. м 1-й 24 000 долл. Яшнабадский 1-комнатная 26 кв. м 3-й 16 000 долл.

Минимальная площадь квартир в комплексах, ориентированных на бизнес-класс – 50 кв. м. Средняя цена за 1 кв. м – 4 млн сумов (570 долларов по курсу черного рынка).

В областных центрах недвижимость немного дешевле.

Город Квартира Площадь Этаж Стоимость Самарканд 1-комнатная 24 кв. м 2-й 9000 долл. Карши 2-комнатная 68 кв. м 4-й 17 500 долл. Бухара 1-комнатная 46 кв. м 3-й 11 000 долл.

По карману ли ипотека?

Рассчитывать на льготный займ могут супруги в возрасте до 30 лет включительно. Брак для них должен быть первым. Главное, доход заемщика должен превосходить выплаты по займу.

Кредит выдается сроком на 15 лет под 9% годовых с 3-летним льготным периодом. Чтобы рассчитывать на малогабаритное жилье, молодой семье нужно иметь стабильный месячный доход около 3 млн сумов (440 долларов по черному курсу).

Многие новостройки сегодня требуют 50-процентного первоначального взноса. В жилых комплексах с более либеральными требованиями цены на квартиры гораздо выше.

По нашим подсчетам, минимальная продуктовая корзина молодой семьи составляет в Узбекистане 1 млн сумов в месяц. В эту сумму не включены другие расходы (лечение, отдых, ремонт, мебель, бытовая техника, одежда, косметика).

Учитывая первоначальный взнос от 25% и средний размер заработка по республике не более 1 млн сумов, большинству молодых семей ипотека на сегодняшних условиях – не по карману.

Как получить кредит

Ипотечные кредиты в Узбекистане предоставляют «Ипотека банк», «Национальный банк внешнеэкономической деятельности», «Кишлок курилиш банк», «Асака банк», «Народный банк», «Узпромстройбанк».

Вид жилья Срок кредита Размер кредита Первый взнос Льготный период Квартира 15 лет До 2500 МРЗП (54,5 тыс. долл.) 25% 3 года Строительство или ремонт дома 15 лет До 3000 МРЗП (65,5 тыс. долл.) 25% 3 года

Чтобы подать заявление на ипотеку, нужно собрать внушительный пакет документов, главный из которых – о доходах за прошедшие 12 месяцев.

После подачи заявки банк выносит решение по кредиту. В случае положительного исхода между клиентом и банком заключается договор и составляется гарантийное письмо на имя застройщика. В договоре купли-продажи недвижимость будет значиться как залог.

Процентная ставка льготных ипотечных кредитов для молодых семей равна 9%. Ставка сохраняется на протяжении всего периода погашения кредита.

Месячные выплаты по ипотеке за 1-комнатную квартиру площадью 50 кв. м и стоимостью от 125 млн сумов (18 тыс. долл.) составят около 1,3 млн сумов (200 долларов) после истечения льготного периода.

Во время льготного периода банк будет принимать только проценты по кредиту. То есть в течение первых трех лет придется платить около 100 долларов в месяц.

Самое сложное время – первые четыре года после истечения льготного периода. Основная сумма выплат приходится именно на этот период. Остальные семь лет выплаты будут сокращаться с 1 млн до 656 тыс. сумов.

Переплата по кредиту в размене 13,6 тыс. долларов составит 11 тыс. долларов, или 81% от суммы кредита.

Для сравнения, по стандартному ипотечному кредитованию с процентной ставкой 16% переплатить придется 103% от начальной стоимости.

В ожидании мирзиёевских домов

Льготное кредитование также призвано стимулировать покупку типовых домов в сельской местности. Заемщики могут рассчитывать на предоставление кредита до 22 тыс. долларов с льготным периодом до трех лет. Процентная ставка – 7% в течение пяти лет, остальные десять лет – ставка рефинансирования ЦБ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе предвыборной агитации обещал избирателям доступное жилье по льготному ипотечному кредитованию.

Первоначальный взнос на квартиры по программе «Доступное жилье» не будет превышать 12,5%. Процентная ставка сохранится на уровне ставки рефинансирования Центробанка Узбекистана в 9%.

Ну а пока молодые семьи привлекают к выплате ипотеки близких родственников.

«У моего старшего сына просторная квартира на Себзаре (Шайхантахурский район в Ташкенте). На семейном совете решили помочь ему с кредитом. Каждый из зарплаты отдает ему 500 тысяч сумов. Нам не накладно, и ему легче. Зато потом он поможет младшим братьям с ипотекой», – говорит пенсионерка Румия-опа.

Менее расторопная молодежь ютится вместе с родителями и надеется на то, что глава государства выполнит свои обещания.