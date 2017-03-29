Дресс-код: в Узбекистане декан колледжа подстриг студента и порезал брюки

Вопиющий случай произошел в Ташкентском юридическом колледже № 1 – группу студентов прилюдно подстригли. Учителя советуют будущим юристам: не пытайтесь жаловаться.
Инцидент произошел 28 марта в Ташкентском юридическом колледже.
Как рассказала Ц-1 тетя одного из пострадавших учеников, ей позвонил расстроенный племянник – студент-первокурсник.
16-летний юноша пожаловался, что его и еще нескольких студентов декан (зовут Мансур. – Прим. ред.) прилюдно подстриг.
Племяннику нашей собеседницы еще и порезали брюки, якобы не соответствовавшие нормам одежды, которую можно носить в колледж.
«Племянник сам поступил в колледж и хорошо учится. Он вынужденно надел другие брюки: его мама была на работе, а брюки для колледжа не высохли. Пришлось надеть то, что было», – продолжает женщина.
Ей дико то, что студента подстригли – юноша всегда носил короткую и аккуратную стрижку.
За «расправой» наблюдала директор колледжа – Наталья Семирова, по указке которой и наказывали студентов таким диким способом.
Студенты шокированы поступком декана. Они подавлены, но вряд ли будут жаловаться.
«Не хотим терять работу…»
Примечательно, что только один из учеников нашел в себе смелость спросить у других педагогов, зачем они так поступают.
На что услышали ответ: что прикажут, то и делаем, не хотим работу терять – нужно семью кормить. Еще и посоветовали: даже не пытайся жаловаться – сил не хватит.
Инцидент в колледже тетя студента описала в посте на Фейсбуке. Другие выпускники колледжа подтвердили: в учебном заведении действуют такие методы воспитания.
Пользователи советуют всем, кого так воспитывают в учебном заведении, подавать в суд и устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений.
Родственники ученика хотят написать в виртуальную приемную президента.
Стригут, но за действия не отвечают
Ц-1 дозвонился в юридический колледж в Ташкенте, но директора не было на месте, а педагоги отказались комментировать конфликт. Единственное, что в приемной директора отметили, что все студенты должны приходить в установленной форме и опрятно одетыми.
Похоже, череда насилия в учебных заведениях Узбекистана требует тщательного расследования со стороны надзорных органов.
Ц-1 писал о том, что в детсаду Сурхандарьинской области был организован притон, а воспитанникам педагоги угрожали ножом.
Также в марте вопиющий случай произошел в ферганской школе: учительница била учеников младшего класса за сорванный урок.