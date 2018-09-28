Джамшид Каримов: «Какая разница, от чего я умру…»

Журналист из Джизака и племянник бывшего президента РУз Джамшид Каримов нуждается в срочной операции в связи с обострением панкреатита, но был изгнан из одной из клиник города.

50-летний Джамшид Каримов ищет медицинскую помощь в своем городе Джизаке.

Накануне, 27 сентября, в Центре экстренной медицинской помощи Джизака он прошел ультразвуковую диагностику, установившую, что он нуждается в срочной операции, ему был поставлен диагноз: «подострый панкреатит, вероятность некроза поджелудочной железы».



«Уходите отсюда!»

Искать медицинскую помощь он направился в частную клинику «Медстар» в Джизаке, где ему рекомендовали хирурга Мумина Таджибаева.

Поднявшись на этаж отделения хирургии, как рассказывает Каримов, он встретил в ординаторской трех врачей, которые сообщили ему, что Таджибаев находится на операции.

Пришедшему за помощью пациенту медики не предложили присесть для ожидания, а начали гнать: «Уходите отсюда, уходите отсюда!»

Джамшид из-за плохого самочувствия не мог сопротивляться такому приему и предпочел уехать домой, где он мог хотя бы в покое полежать на кровати.

Искать помощи у медиков в Джизаке он больше не решается. Хотя, как установила УЗИ-диагностика, у него наступает омертвение тканей поджелудочной железы и требуется немедленное операционное вмешательство.

Лечение — голод

Единственный выход для себя он видит в голодании. «Я съедаю в день кусочек сыра и горбушку хлеба», – говорит Джамшид, человек более чем худого телосложения.

«Понимаете, я пришел в больницу с видом простого человека, бедолаги, в клетчатой рубашке и потертых джинсах, не в галстуке и пиджаке, – с сожалением рассказывает мужчина. – А наши медики смотрят только на карманы людей».

При этом Джамшид не скрывает, что находится в бедственном положении. На поездку в больницу он нанял такси, за что заплатил 18 тысяч сумов (2,1 доллара США), но даже эти деньги для него – большая сумма, и он печалится, что истратил их зазря.

Джамшид Каримов, будучи независимым журналистом, раздражал своего властного дядю по линии отца – Ислама Каримова, с 1989 по 2016 год являвшегося президентом Узбекистана.

10 лет психушки

В 2006 году по решению дяди-президента Джамшид был принудительно положен на лечение в психиатрическую больницу Самарканда, где провел в общей сложности более 10 лет.

Он вышел на свободу после смены власти в стране – в начале 2017-го, когда скончавшегося в сентябре 2016 года Каримова на посту президента РУз сменил бывший премьер-министр Шавкат Мирзиёев.

Джамшид признавался: если бы не Мирзиёев, он бы уже умер в психушке, так как в момент освобождения уже находился на грани.

На грани он и теперь. Подорванное здоровье не позволяет ему работать, а прожить на пенсию в 70 долларов в месяц ему удается, лишь экономя на всем, а на лечение и операцию этих денег не может хватить ни при каком раскладе…

«Какая разница, от чего я умру, – от голода или от панкреатита», – резюмирует он.