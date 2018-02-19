Джамшид Каримов / Родители Ислама Каримова

Что мне известно о дедушке и бабушке по отцовской линии? Они же – родители первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Оба были холодны и равнодушны к своим детям и внукам.

Дожив почти до восьмидесяти лет, Санобар Каримова (1902–1982), мать Ислама Каримова и еще шестерых его братьев и сестры, – семейства многочисленного, красочного и скандального, как один из сицилийских кланов, оставалась неграмотной (в современном понимании этого слова).

Она знала наизусть несколько аятов из Корана, а также некоторые основоположения шариата, необходимые ей в быту.

У Каримовой-матери среди ее детей были, как обычно и происходит, свои фавориты и свои изгои.

Она всегда закрывала глаза на проделки своих любимцев. И она же не терпела никаких возражений тех детей, которых не любила, запирая их на двое-трое суток без пищи и воды в темный чулан.

В старости она так и не привязалась ни к одному из своих внуков.

Смыслом бытия Каримовой-матери был непрестанный труд.

Вероятно, в основе этого образа жизни лежал прочно усвоенный опыт предков Каримовой.

Она работала на свое незатейливое и даже убогое домашнее хозяйство; точку же в этой трудовой биографии поставила только смерть.

Отец семейства – Абдугани Каримов (1894–1961), родивший вместе с Санобар восьмерых детей, «грозным воеводой» сроду не бывал.

Каримов-отец был простолюдином; он был выходцем из махалли «Кипчак» одного из кишлаков Джамбайского района Самаркандской области.

В молодости, не имея каких-то особых талантов, он принял решение честным трудом выбиться в люди. Когда это ему не удалось, свернул, что называется, на кривую стезю и за это поплатился сполна. Сидел в местах лишения свободы, по некоторым данным, с 1936 по 1941 год.

Впоследствии, получив этот негативный опыт, Каримов-старший даже расширил свой жизненный кругозор – об экономической политике советского правительства отец будущего президента отзывался своеобразно:

«Поезда с импортом въезжают в СССР под игривый гудок: «кукла-пудра»;

«Эшелоны же на экспорт солидно шипят: «пшшшеница-заграница!»

Однажды Каримов-старший счел, видимо, недостаточным денежный перевод от одного из сыновей (молодого районного судьи). Он написал раздраженное послание «невнимательному и неблагодарному» отпрыску:

«Ваша мать слегла, а вы живете без забот…»

На склоне лет Абдугани Каримов стал мелочным, равнодушным ко всему, в чем не видел для себя пользы, холодным к сыновьям и внукам, физически неопрятным стариком.

Не случайно до появления на большой сцене Ислама Каримова Каримов-отец в среде своих близких родственников был заслуженно позабыт…

Справка: 50-летний Джамшид Каримов – племянник первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сын его старшего брата Каримова Арслана.

Будучи независимым журналистом, в 2006 году Джамшид по приказу дяди-президента был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу Самарканда.

В общей сложности Джамшид провел в психушке десять лет, он вышел на волю в феврале 2017 года, спустя полгода после смерти Ислама Каримова.