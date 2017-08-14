Джизакские фермеры получают льготы в новом хлопкоуборочном сезоне

Кабинет министров РУз стимулирует фермеров в Джизакской области, предоставляя им ряд налоговых и других послаблений, как быть другим областям?

Фермеры в Джизакской области Узбекистана с воодушевлением восприняли

постановление Кабинета министров от 31 мая «О комплексных мерах по кардинальному ускорению развития производственных отраслей, апробированию новых подходов и методов стимулирования предпринимательской деятельности в Джизакской области».

Один из узбекских хлопкоробов назвал инициативу правительства «робкой попыткой облегчить участь фермеров».

Постановление Кабмина, попавшее также в распоряжение редакции Ц-1, прежде всего освобождает фермерские хозяйства Джизакской области от уплаты единого земельного налога на земли, на которых выращивается хлопок и зерно.

Ставка единого социального платежа (ЕСП) для фермерских хозяйств устанавливается в размере 5%, при соблюдении ими нормативов минимальной численности работников.

Кроме того, джизакские фермеры освобождаются от уплаты единого социального платежа по фонду оплаты труда работников, привлекаемых на сезонные работы по сбору урожая хлопка.

Более того, фермер после завершения уборки урожая получает право предоставить высвобождающиеся площади физическим лицам на временное пользование, но на срок не более шести месяцев.

Другие льготы

Постановление также затрагивает сельчан, занятых в других областях сельского хозяйства: от уплаты земельного налога освобождаются дехканские хозяйства и физические лица, построившие теплицы и выращивающие в них сельхозпродукцию.

Площадь теплиц для физических лиц должна составлять минимум 100 кв. м, а для дехканских хозяйств – 500 кв. м.

Лица, работающие на своем приусадебном участке, но выплачивающие страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине Узбекистана, получают основания для исчисления трудового стажа при назначении пенсии.

Постановление предусматривает также льготы для субъектов предпринимательства в Джизакской области.

Значительное сокращение ЕСП

По словам собеседников Ц-1, ранее единый социальный платеж составлял 15%, и его выплата обходилась фермеру в круглую сумму.

К примеру, если на ферме три работника, механизатор и плюс сам фермер – всего пять человек, при минимальном ежемесячном доходе в 400 тысяч сумов (50 долларов США по курсу черного рынка) ставка ЕСП на каждого обходилась в 60 тысяч сумов, а на пятерых – 300 тысяч. В год – 3 млн 600 тысяч сумов.

Теперь же эта сумма уменьшается втрое.

Сбор хлопка требует привлечения сезонных рабочих, каждый из которых получает за собранный кило «белого золота» 300 сумов.

Если у фермера участок 30 га, и с каждого гектара он может собрать 25 центнеров хлопка, то ожидает урожай в 75 тонн. И если за каждый кило хлопкороб заплатит 300 сумов, то только ручной сбор «белого золота» обойдется ему в сумму 22,5 млн сумов.

И если фермеру надо было бы, как прежде, платить ЕСП за сезонных рабочих, то это вылилось бы ему в 3 млн 375 тысяч сумов. Как видим, расходы на ЕСП за всех работников фермы в год уравнивалисьпо сумме с ЕСП сезонных работников.

Отменить и соцстрахование

Но, по мнению фермеров, правительство должно сделать еще один шаг и освободить фермеров от уплаты социального страхования сезонных рабочих в 8%.

Дело в том, что банки при выдаче денег фермерам на оплату труда сезонщиков удерживают 8% соцстрахования и 7,5% подоходного налога. То есть удерживается 15,5 процента с тех 300 сумов, которые сборщик получает за каждый кило хлопка, и ему остается 254 сума.

Но, как рассказывают фермеры, сборщики потребуют полной оплаты в 300 сумов, которые фермер-хлопкороб будет вынужден выплатить себе в ущерб.

Более того, по мнению сельхозработников, сезонные рабочие, подойдя к пенсионному возрасту, вряд придут к фермеру за справкой о работе, то есть все отчисления от зарплаты просто уходят безвозвратно в госказну.

А бюджетные работники, привлекаемые на сбор хлопка, так и так делают все платежи по месту основной работы.

«Плату за сбор хлопка надо вывести за рамки фонда зарплаты, – говорит один из фермеров, – нужно совершенно освободить сбор хлопка от всяких налогов и отчислений в пенсионный фонд».

Кроме того, фермеры хотели бы, чтобы предоставленные джизакцам льготы распространились на все фермерские хозяйства в стране, занимающиеся зерноводством, хлопководством и другими сельхозкультурами.