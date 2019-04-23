Джизакские правозащитники – за освобождение коллеги Хумоюна Рахмонова

Осужденный правозащитник Хумоюн Рахмонов может полностью ослепнуть – его коллеги просят власти РУз отменить незаконно добавленный срок и отпустить узника на свободу.

21 марта правозащитники из Джизака Азамжон Фармонов и Уктам Пардаев посетили заключенного Хумоюна Рахмонова в больнице в Карши, недалеко от колонии в Кашкадарьинской области, где он отбывает наказание.

Как сообщили активисты Ц-1, состояние здоровья 34-летнего Рахмонова вызывает серьезную озабоченность у врачей, которые говорят о необходимости безотлагательного лечения больного.

По мнению медиков, это может спасти ему как оставшееся минимальное зрение, так и жизнь.

От студентов до фермеров

По данным гражданских активистов, Хумоюн Рахмонов, уроженец Бухарской области, является юристом по образованию: в 2010 году он окончил Ташкентский юридический институт.

Во время учебы в вузе занимался защитой прав студентов, в том числе посредством «Юридической клиники» при университете, где он проходил практику.

Хумоюн – инвалид II группы по зрению с детства. Ему провели несколько операций на сетчатке глаз, в том числе по замене хрусталика. Из-за этого он даже был вынужден взять академический отпуск с 2006 до 2008 года.

Вернувшись на учебу, он начал помогать фермерам в защите их прав. Из-за этого впервые пострадал.

12 августа 2010 года он без постановления суда бы арестован в домае своего брата в Ташкенте.

Шесть месяцев его держали в подвале Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в СГБ – Службу госбезопасности) без предъявления обвинения.

Причиной ареста и содержания под стражей послужили обращения с жалобами и предложениями к президенту Исламу Каримову по предотвращению незаконных действий чиновников по отношению к фермерам, чьи права серьезно ущемлялись, а также звучали угрозы физического насилия.

Против Хумоюна и его друзей-юристов было сфабриковано уголовное дело по таким статьям УК Узбекистана, как «Посягательство на конституционный строй», «Создание, руководство и участие в запрещенной организации».

В итоге Рахмонов был осужден на шесть лет лишения свободы.

Несмотря на то что срок заключения по сфабрикованному делу закончился 12 августа 2016 года, Хумоюну приписали «многочисленные нарушения» и добавили три года тюрьмы.

Нужно лечение

Однако заключенный страдает тяжелой формой глаукомы. Правый глаз уже видит лишь на 30%, левый глаз за это время перестал видеть полностью. Повышенное внутриглазное давление как один из признаков глаукомы грозит Хумоюну полной потерей зрения.

Сейчас врачи начали говорить о новой угрозе здоровью Рахмонова – о проблемах с сердцем, связанных с тяжелым стрессом. Врачи рекомендуют ему стационарное лечение в лучших клиниках.

«Мы, правозащитники из Узбекистана, просим немедленно освободить нашего коллегу, пока он не ослеп или у него не остановилось больное сердце в результате приступа», – написали Уктам Пардаев и Азамжон Фармонов во все международные организации.