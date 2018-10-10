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    • Узбекистан

    Джизакские предприниматели – в ответе за хлопковую страду

    В Джизаке крупнейшей торговой сетью является система маркетов «Zebo». Это около сотни сплошных зданий-магазинов, которые теперь помимо продажи бытовой техники и других товаров озабочены наймом хлопкосборщиков.

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    Джизакские контролеры сбора хлопка на месте… Фото: Ц-1

    С началом сбора хлопка в Джизакской области Узбекистана руководители махаллей, участковые милиционеры и хокимияты предписали коммерсантам выплату денежных сумм для найма хлопкосборщиков вместо «запрещенного именем закона принудительного труда граждан РУз».

    С каждого хозяина магазина требуют от 30 до 50 тысяч сумов (4–6 долларов США) ежедневно на оплату и содержание полевых работников.

    Деньги собирает доверенное лицо, подотчетное, конечно, милиции, махаллинским контролерам и властям.

    Кроме того, предприниматели сами обязаны нанимать бригады, составлять численность и договариваться о сроках работ, чаще всего недельных.

    Исполнение приказа властей контролируют милицейские рейды по магазинам. Некоторые торговцы «Zebo», скрываясь от рейдов, запирают двери лавок и не выходят на работу.

    Пойманные в результате этих «игр в прятки» обязаны выплачивать еще большую штрафную сумму.

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    На скамейке уполномоченные активисты махаллей Джизака, все внимание на сбор урожая… Фото: Ц-1

    Неделю назад в более драматичной ситуации оказались торговцы из магазина «Осиё бозори», специализирующегося на продаже мебели, которые, собрав 50 работниц для сбора хлопка, для распределения недельной оплаты наняли в качестве «кассира» некую хозяйку пекарни.

    Но разразился скандал: через неделю к нанимателям явились рассерженные сборщицы хлопка и потребовали «справедливой платы за работу». Им оплатили только два рабочих дня. Общие деньги для них в «кассе», как обнаружилось, исчезли.

    Скандал был замят тем, что коммерсантами было обещано выплатить недостачу в ближайшие дни.

    Существует при этом версия, что произошло не утаивание «кассы» ответственным лицом, а ее «левое распределение» – в личных интересах домкомов, участковых и прочих должностных лиц.

    Хлопок Узбекистана

    И поэтому хозяева рыночных лавок рассудили, что лучше не протестовать, а растрясти еще раз свои кошельки. Как гласит горькая поговорка: не судись с судьями…

    Страна выходит из рабства

    Узбекистан, один из мировых лидеров по производству хлопчатника, за годы независимости превратил эту отрасль в сферу, неспособную существовать без привлечения принудительного рабского труда.

    Развал экономики и коррупция в период 27-летнего правления в Узбекистане первого президента Ислама Каримова стали причиной краха механизированного комплекса на селе.

    Если в годы СССР 50% хлопка в стране собирали машинами, и этот показатель власти всегда старались улучшить, разрабатывая стратегию о «механизации ручного труда», то за последующие годы независимости Узбекистан скатился до того, что 95% урожая начали собирать руками.

    А это нельзя было обеспечить без принуждения к сбору хлопка миллионов граждан, включая детей.

    Репутация в мире «рабской нации», бойкот хлопка из Узбекистана ведущими производителями одежды в мире заставили Ташкент признать проблему и искать решение.

    В мае 2018 года Кабмин Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в РУз», которое запрещает принуждение граждан к любым видам работы в стране, включая уборку улиц, сбор макулатуры и т. д.

    Этой осенью правозащитники в Узбекистане отмечают, что на хлопковых полях нет школьников и студентов, а также работников бюджетных предприятий.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекский хлопок
    Теги: Узбекистан узбекский хлопок хлопок
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