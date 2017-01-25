Джизакский правозащитник осужден условно на три года

Уктам Пардаев, правозащитник из узбекского Джизака, расстраивается не столько из-за приговора, а необходимости еженедельно отмечаться в милиции, где никого не найти.

11 января Дустликский районый суд Джизакской области Узбекистана приговорил правозащитника и местного активиста Уктама Пардаева к трем годам лишения свободы условно.

Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 140. Оскорбление; ст. 168. Мошенничество; ст. 211. Получение взятки.

Как составлялось и обосновывалось уголовное дело против Пардаева, неизвестно даже ему самому. Он не понимает, о каком получении взятки может идти речь, не помнит, чтобы он кого-то оскорблял или занимался мошенничеством.

Та поспешность, с которой местная милиция возбудила против него дело, и скорость принятия решения судом говорят скорее о том, что власть пыталась запугать активиста, а затем взять его под полный контроль.

Жизнь в отметках

Согласно постановлению суда, правозащитник обязан каждую неделю приезжать в управление внутренних дел города Джизака и отмечаться.

Процедура выглядит следующим образом: Пардаев должен созвониться с сотрудником милиции, затем приехать в назначенное время, отметиться в журнале и написать объяснительную.

В первый раз выполнить постановление суда Пардаев попытался 14 января, но в тот день он не смог дозвониться до названного в качестве контактного лица сотрудника милиции, не отвечали и другие телефоны управления внутренних дел.

Когда он лично пришел в управление, дежурный милиционер посоветовал прийти «завтра», 15 января. Что активист и сделал, но опять никого не нашел.

Последнюю на данный момент попытку зарегистрироваться Пардаев предпринял 24 января, но говоривший с ним по телефону сотрудник управления по имени Акбар сказал, что у него нет времени, и посоветовал правозащитнику прийти в воскресенье.

«Если я не буду проходить регистрацию, меня посадят», – переживает Уктам Пардаев.

«Последний из Могикан»

Джизакский правозашитник – один из горстки активистов, еще остающихся в Узбекистане и пытающихся вести мониторинг состояния с правами человека в стране. Он не раз попадал под арест, вместе с ним страдали и его родные, которых даже пытались переехать на машине.

В последние же годы давление на Пардаева усилилось столь сильно (он практически постоянно находится под круглосуточным наблюдением и угрозой уголовного преследования), что единственным его занятием стало собственное выживание и сопротивление преследованиям властей.