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    Джизакский суд снял условную судимость с активиста Уктама Пардаева

    Сегодня городской суд в Джизаке неожиданно для местного правозащитника Уктама Пардаева огласил решение о снятии с него условного трехлетнего срока наказания.

    Правозащитник в Джизаке Уктам Пардаев; фото: ozodlik.org
    Правозащитник в Джизаке Уктам Пардаев; фото: ozodlik.org

    По словам Уктама Пардаева, активиста из Джизака, сегодня утром ему позвонил сотрудник милиции Тимур Очилов и попросил немедленно явиться в городской суд по уголовным делам.

    Вскоре оказавшись в суде, Пардаев узнал, что его пригласили с целью сообщения хорошей новости.

    Судебная коллегия приняла решение о снятии с него условного срока, назначенного в январе 2017 года судом Дустликского района Джизакской области.

    11 января прошлого года суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 140 – «Оскорбление»; 168 – «Мошенничество»; 211 – «Получение взятки». В итоге в качестве наказания Пардаев получил три года условно.

    Как составлялось и обосновывалось уголовное дело против Пардаева, ему неизвестно по сей день. В момент суда он не понимал, о каком получении взятки может идти речь, а также не помнил, чтобы он кого-то оскорблял или занимался мошенничеством.

    Та поспешность, с которой местная милиция возбудила против него дело, и скорость принятия решения судом (слушания продолжались один день) говорили скорее о том, что власть пыталась запугать активиста, а затем взять его под полный контроль.

    Согласно постановлению суда правозащитник был обязан каждую неделю приезжать в Управление внутренних дел города Джизака и отмечаться.

    Процедура выглядела следующим образом: Пардаев должен был созвониться с сотрудником милиции, затем приехать в назначенное время, отметиться в журнале и написать объяснительную.

    Сегодняшняя новость о снятии условного наказания означает, что Пардаеву не надо будет больше отмечаться в отделении милиции.

    «Я очень рад, – говорит активист. – Спасибо всем, кто сочувствовал и поддерживал меня».

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане
    Теги: Джизак Джизакская область права человека в Узбекистане Узбекистан Уктам Пардаев
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