Джизакский учитель борется за восстановление на работе… но все уже на хлопке

Зиёдулло Раззоков, учитель школы из Джизакской области, хочет поговорить с директором и коллегами о восстановлении на работе, но коллектив сегодня уехал на хлопок.

Около 30 сотрудников школы № 1 Зарбдарского района Джизакской области Узбекистана сегодня с утра погрузились в автобус – они едут собирать хлопок. Пока на день.

Директор школы Наби Эшбеков дает наставления своим подчиненным: если их спросят, откуда они, то преподаватели должны отвечать – из инициативной группы махалли, и под страхом увольнения ни в коем случае нельзя проговориться о том, что они учителя.

Начавшийся сбор урожая хлопка, по словам Раззокова, мешает ему решить вопрос с руководством школы о восстановлении на работе.

Он проработал в этой школе учителем начальных классов с 1994 по 2011 год. Но был уволен из-за конфликта с прежним директором Бахтиером Элмурадовым.

Элмурадов в мае этого года потерял свой пост после конфликта с учительницей, обратившейся с жалобой на директора школы за произнесенные им оскорбления и мат в ее адрес (Ц-1 подробно освещал этот инцидент).

После ухода директора Раззоков был принят на работу на полставки садовником, правда, с уговором, что с 15 августа он будет переведен на должность учителя. Но новый директор Эшбеков заявил ему, что не сделает его учителем.

«Ты – садовник, иди и исполняй свои обязанности. Можешь обращаться, куда хочешь. Но лично я тебя учителем не сделаю», – заявил директор Раззокову.

По словам учителя, он был вынужден искать помощи в правоохранительных органах. Но 7 сентября районная прокуратура вынесла протест ко второй части приказа школы № 183 от 15 мая 2017 года, то есть фактически поддержала директора школы: к занятиям не допускать, оставить садовником на полставки.

Но директору тоже досталось: его оштрафовали за допущенные ошибки в ведении нормативно-правовых документов (за отсутствие внутреннего договора между работодателем и учителем; документы многих учителей в отделении кадров школы отсутствуют; в написании приказов допускаются неточности).

Также накануне директор Эшбеков собрал часть учителей и провел собрание, где после обсуждения нескольких насущных проблем перевел тему на Разокова, пообещав, что ни за что его учителем не сделает, и так далее.

Тогда его остановили несколько участников собрания. Один из учителей сказал, что Раззоков отсутствует на собрании. «Вы пригласите его сюда и выскажите ему все в лицо, что о нем думаете», – посоветовал педагог директору.

Тогда руководитель учебного заведения завершил тему Раззокова и попросил всех подготовиться к сезону сбора хлопка.

От его школы с ночевкой в хлопковой страде постоянно будут участвовать 10 человек.

Каждая группа по 10 человек на 10 дней будет выезжать на сбор «белого золота».

На возражения учителей, что имеются специальные постановления президента Узбекистана и премьер-министра, что в этом году бюджетников – медиков и учителей – к сбору хлопка не привлекут, директор ответил, что есть противоположный устный приказ.

Но теперь это называется «проявлением инициативы», против которого вышестоящее начальство не сможет возразить, – как можно отказать гражданам в акте патриотизма?!.